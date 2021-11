Noć je bila radna kao i svaka druga. No na posljednjoj vožnji sam uočio ozlijeđenu pticu na cesti. Zaustavio sam autobus, izašao san van, vidio da se radi o sovi i da joj je slomljeno krilo - rekao Dario Buzjak, vozač ZET-ova autobusa linije 268 koji se u noći na nedjelju oko jedan sat vraćao na Glavni kolodvor s posljednje vožnje iz Velike Gorice.

- Ja sam nju ponio sa sobom u autobus, a ona je mirno stajala pored mene. Odradili smo zadnju vožnju, do dolaska gospodina iz Dumovca koji ju je preuzeo - rekao je vozač kojeg su minute dijelile od odlaska kući, ali je odlučio pomoći sovi. Bio je siguran da ako je on ne pokupi da će je neko vozilo pregaziti. To je bilo presudno toj sovi za njen daljnji opstanak - rekao je Dario.

Ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba, Damir Skok je spomenuo kako je Dario već pomogao spasiti štene, ali da je i udomio psa iz azila.

- Sretni smo da ova divna topla priča, adventska priča gospodina Daria koji je već udomio psa iz Dumovca i pomagao nam kad je pronađeno jedno štene u dugoj cijevi. Divan čovjek opet pomogao - rekao je Skok, a Dario nam je ispričao što se dogodilo.

- Bio je jedan pas na jednoj liniji na kojoj je moj kolega vozio. Pa je u našoj grupi vozača objavio gdje je pas i da bi bilo lijepo kad bi mu netko odnio hranu. A ja sam otišao pogledati da li ga mogu uhvatiti, no on je bio sakriven u cijevi od odvoda pa se nije moglo doći do njega - nije ostavio psa već je nazvao Dumovec. Na teren je došao njihov hvatač koji se namučio da uhvati štene - prepričao je Dario.

- A ja sam udomio psa iz azila prije godinu i pol dana. Zove se Ares - rekao nam je Dario koji vraća vjeru u ljude.

Skok je siguran kako bi sova završila pod kotačima nekog vozila. Sova ima otvoreni prijelom krila, tj. ptičje kosti, te mora biti operirana kako bi je vratili u prirodu.

Sreću sovi u oporavku poželio je i Dalibor Kovač, član terenske ekipe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba koji ju je sinoć preuzeo, a koji se s Buzjakom susreo i na intervenciji spašavanja psa u Planini Donjoj.