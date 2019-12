Vozač noć prije kobne vožnje bio u bolnici, primio je infuziju

Dragec, pa ti ne možeš govoriti. Traži zamjenu u firmi, prepričao nam je razgovor prijatelj pokojnog vozača kamiona Dragutina Horvata.

Također nam tvrdi da mu je Dragec rekao kako su mu iz firme poručili da nemaju koga poslati jer su svi vozači na utovaru u Kotoribi.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, Horvat je u petak poslijepodne poginuo zabivši se tegljačem u kuću obitelji Šipek u Murskom Središću.

Noć prije tragedije proveo je u bolnici u Mađarskoj.

Dok policija raspetljava okolnosti nesreće, prijatelji i kolege pokojnog Horvata prepričavaju nam svoje posljednje razgovore s njim i pokazuju SMS-ove. Jedan od njih je tog kobnog petka ujutro dva puta razgovarao s prijateljem kojeg više nema. Prema njegovim riječima, Dragutin mu se žalio da se ne osjeća dobro te je on zvao u tvrtku da mu nađu zamjenu.

Vlasnik tvrtke, Josip Toplek, za koju je radio sad pokojni vozač, opovrgava tvrdnje Dragutinovih prijatelja. On kaže kako je njegova kći, koja radi u istoj tvrtki, vidjela na GPS-u da se kamion pokrenuo. Horvata je potom kontaktirala da vidi kako se osjeća s obzirom na to da je noć ranije završio u bolnici u Šopronu u Mađarskoj, gdje je stigao iz Beča.

- Horvat je došao ranije u Šopron jer je utovar imao u petak. Nazvao je i rekao da se ne osjeća dobro. Istaknuo je da su mu napravili EKG i dali infuziju te da ima nekih problema. Koliko sam razumio, s kamencima. Moja kći mu je rekla da ode k liječniku - priča nam Toplek i dodaje:

- Ujutro ga je kći nazvala te je rekao da se osjeća dobro i da vozi za Hrvatsku. Nije istina da je tražio zamjenu jer i ja sam vozač i znam što znači sjediti za volanom kamiona.

Toplek tvrdi da je osigurao i vozača koji je trebao odvesti kamion na istovar nakon što Drago stigne u sjedište tvrtke kako bi on mogao otići na pregled. No Drago je u međuvremenu izgubio život za volanom. Tražili smo Topleka da razgovaramo i s njegovom kćeri, no kaže da će biti dostupna u ponedjeljak.

Iz drugih izvora smo doznali kako se Drago po povratku iz bolnice u Šopronu požalio i na probleme s kamionom. Navodno je kolegama ispričao kako ga ne može upaliti. Kako mu je bilo loše i kako je htio što prije otići do bolnice, zaboravio je ugasiti svjetla na kamionu. Akumulator se ispraznio. Kako bi ga pokrenuo, pomogao mu je kolega iz Mađarske. Treći izvor nam je pokazao SMS prepiske u kojima se vidi da je Horvat u petak u 6.55 sati, nakon provedene noći u bolnici, napisao: “Cijelu noć sam na promatranju i sad će me nakon smjene pustiti kući”. Prijatelj ga pita kako se osjeća, na što Horvat odgovara: “Ne osjećam se baš najbolje, ali idem natovariti kamion”.

Naši sugovornici tvrde da je Dragutin bio vrlo savjestan vozač iza kojeg je 30 godina staža i da nikad nije imao ni jedan prekršaj.

Nakon obdukcije u ponedjeljak te policijske istrage trebalo bi se otkriti što se uistinu događalo kobnog petka.