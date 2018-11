Vozač u šoku: 'Dječak se igrao u lišću, mogao sam ga ubiti...'

Jordan Weaver, dostavljač UPS-a u Americi otišao je dostaviti paket u Elkhart. Kada je odlazio, primijetio je da se nešto čudno nalazi u hrpi lišća na cesti.

- Isprva nisam mogao vjerovati, srce mi je stalo. Srećom pa sam se vozio suprotnom stranom ulice pa nisam ni mogao vidjeti dijete u lišću sve dok nisam dostavio paket - rekao je Weaver za The Sun.

'I couldn't believe it, my heart completely stopped!' UPS driver shares viral photo of child hiding in pile of leaves as warning to parents and other drivers



Indiana UPS driver Jordan Weaver took a photo of a young child playing in a pile of leaves in Elkhart on November 5 pic.twitter.com/4IcwMvoSTJ