Vozač udario djevojčicu na zebri pa pobjegao: Policija ga traži

U srijedu oko 15.30 sati u Varaždinu u Ulici Hrvatskih branitelja dogodila se prometna nesreća u kojoj je nastradala 11-godišnja djevojčica. Kako navodi policija, na djevojčicu je naletio zasad nepoznati vozač dok je prelazila cestu preko obilježenog pješačkog prijelaza. Umjesto da se zaustavi i propusti pješakinju, auto ju je udarilo.

Nakon nesreće uslijedio je kratak razgovor, no potom su se sudionici razišli, a vozač je napustio mjesto događaja.Djevojčica je kasnije s roditeljima potražila liječničku pomoć, a težina njezinih ozljeda zasad nije poznata te će biti utvrđena naknadno.

Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da se jave u Postaju prometne policije Varaždin ili nazovu broj 192 odnosno 042/372-404.