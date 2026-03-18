FOTO Teška nesreća u Dubravi

U utorak oko 19.15 sati došlo je do prometne nesreće u zagrebačkoj Dubravi, u Ulici Rudolfa Kolaka. U sudaru su sudjelovala dva automobila, a dvije osobe su pritom lakše ozlijeđene. Liječnička pomoć pružena im je u KB Dubrava. Prema riječima čitatelja koji se javio redakciji, nesreća se dogodila na križanju s Ljubijskom ulicom.

- Večeras oko 19.15 sati došlo je do sudara BMW-a i Mercedesa. Unatoč otvaranju brojnih zračnih jastuka, sudionici su ozlijeđeni pa je stigla hitna koju je pozvala policija - ispričao je.

Dodaje kako je prizor nakon sudara bio dramatičan.

- BMW je završio na sredini, na razdjelnom dijelu, dok je Mercedes odbačen udesno, sve do autobusne stanice. Materijalna šteta je ogromna - kazao je čitatelj.

Policija je na mjestu nesreće obavila očevid.