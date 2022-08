Vozačica (60) teško ozlijeđena u sudaru kod Slavonskog Broda

U prometnoj nesreći kod Slavonskog Broda teško je ozlijeđena vozačica (60) automobila. Kako javlja PU brodsko-posavska, do nesreće je došlo zbog nedopuštenog pretjecanja na Veznoj sjevernoj cesti od raskrižja s Vinogradskom ulicom do raskrižja s nadvožnjakom prema Brodskom Vinogorju, čija je dionica zbog sudara bila zatvorena u petak od 10.40 do 14 sati.

U nesreći je teško ozlijeđena vozačica auta koja je pokušala pretjecati preko pune crte. Ispred se nalazilo osobno vozilo s lakom prikolicom brodskih registracija kojim je upravljao 32-godišnjak, a ispred njega, u istom smjeru, vozio se traktor s prikolicom brodskih oznaka kojim je upravljao 55-godišnjak.

Do nesreće je došlo tako što je iza svih njih vozio teretni automobil požeških registracija s poluprikolicom kojim je upravljao 63-godišnjak, koji je započeo pretjecanje osobnog vozila 60-godišnjakinje preko pune uzdužne crte, a u istom je trenutku i 60-godišnjakinja krenula pretjecati osobno vozilo s lakom prikolicom 32-godišnjaka, bez da se prethodno uvjerila da to može sigurno napraviti.

Pritom je najprije udarila desni dio poluprikolice teretnog automobila, pri čemu je došlo do nekontroliranog kretanja zbog čega je udarila naknadno i u laku prikolicu te pripadajući osobni automobil kojeg je htjela preteći.

Pravo čudo je bilo što se u njenom vozilu nalazila još jedna 60-godišnja putnica, koja je prošla bez ozljeda kao i ostatak sudionika, pa je tako ozlijeđena jedino 60-godišnja vozačica, kažu nam iz PU brodsko-posavske.

Na intervenciji su uz policijske službenike i hitnu pomoć bili i vatrogasci JVP Slavonski Brod, koji su pomogli prilikom izvlačenja.

Promet se tijekom očevida, između 10.40 i 14 sati, odvijao zaobilaznim pravcima.

