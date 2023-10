Vozačica tramvaja pomogla je slijepom paru: 'Naježila sam se kad sam ih vidjela nasred ulice'

Mlada vozačica ZET tramvaja u četvrtak je oduševila i vratila vjeru u ljude tako što je u Zagrebu na Draškovićevoj izašla iz osmice koju je vozila za Zapruđe i pomogla slijepom paru da prijeđu cestu.

- Na tračnici ispred mene zaustavio se taksist i krenuo iskrcavati ljude, na što sam ja potrubila jer sam već bila minutu u kašnjenju. Tad sam shvatila da iz auta izlaze dvoje slijepih ljudi, a kako su oni izašli taksist je samo otišao. Naježila sam se kad sam ih vidjela da djeluju izgubljeno na prometnoj cesti, izašla sam im pomoći - priča nam 23-godišnja Matea Bijelić koja već dvije godine vozi tramvaj.

- Prvo smo prešli na stranu Branimir centra, no gospodin je shvatio da nisu na 'pravoj' strani zbog automobila koji su bili parkirani tamo i rekao mi da trebaju u Udrugu Vidra. Nisam znala gdje je to, pronašla bi na internetu no taman je netko viknuo iz kafića i pokazao gdje trebaju ići. Dovela sam ih skoro do ulaza, pozdravila ih i otišla - prisjeća se Matea koja je odlučila voziti tramvaj po uzoru na oca koji već više od 20 godina vozi bus za ZET.

Pronašli smo supružnike Davora (65) i Barbaru (70) Gergorić kojima je Matea pomogla, gospodin Davor (65) kaže kako je već zvao ZET da pohvali djevojku, a poslao je zahvalu i na radio Sljeme.

- Nismo znali da je vozačica tramvaja, rekao nam je čovjek kad je otišla. Imali smo potrebu zahvaliti na pomoći nakon svega. Naime, supruga i ja smo sjeli u taksi ispred banke u Vlaškoj, dok je odredište bila udruga Vidra u Draškovićevoj. Vozio je nešto duljim putem, što sam primjetio i pitao ga zašto nije skrenuo. Opravdao se kako ne može skrenuti, a znam rutu. Kad smo stigli ispred Vidre pitao sam ga koliko sam dužan, rekao je da nije upalio taksimetar, pa nisam ni platio - prisjeća se vožnje do Udruge.

Kad su izašli iz taksija, shvatio je da su tračnicama i bliže Branimir centru zbog parkiranih automobila.

- Tad je stigla djevojka te nam pomogla da dođemo na 'pravu' stranu ceste, odnosno pomogla da dođemo do Udruge - prisjeća se te dodaje kako im je ući u zgradu pomogao muškarac i rekao kako im je pomogla vozačica tramvaja.

Igrom slučaja taj muškarac je naš čitatelj koji nam je poslao snimku, a supruga je član spomenute Udruge.

- Čekao sam suprugu na kavi koja je bila u Udruzi slijepih kad sam vidio dvoje slijepih koje je taksist samo iskrcao na Draškovićevoj. Tad je mlada vozačica ZET-a izašla iz njega i pomogla ljudima. Prvo ih je doduše dovela do krive strane ulice, pa kad su oni shvatili da nisu na pravom mjestu pomogla im je na drugu stranu. Tad sam i ja pomogao im da uđu gdje trebaju, bili su zbunjeni, nije im bilo lako u tom momentu - prepričava čitatelj te naglašava kako je snimku poslao jer se često žalimo na ZET-ovce.

- Ženi skidam kapu jer je pomogla ljudima, oduševila me - zaključuje.

Matea kaže kako je primila hrpu poruka na društvenim mrežama, ali nije stigla pročitati komentare ispod videa kojeg smo objavili.

- Nisam stigla, od jutra vozim pa ne mogu tipkati i surfati internetom. Tata me kratko nazvao i rekao kako su komentari prekrasni. Pročitat ću ih poslije posla, hvala svima - rekla je Matea koja je članove obitelji učinila ponosnima.