Vozila je bez dozvole, ali danas je novi dan, kaznu je platila...

"Najbitnije da je djevojčica dobro. A što se tiče vozačke dozvole... Ne znači da ministrica ne zna voziti ako je nema. Napravila je prekršaj, platila je kaznu. Danas ima važeću vozačku dozvolu" rekao je premijer Plenković o Gabrijeli Žalac.

Ministrica je vozila bez važeće dozvole, dakle, bez dozvole, ali to je bilo jučer, danas je novi dan, tu je i dozvola, kazna je plaćena, ne treba se držati zakona kao pijan plota. Upitan hoće li Žalac ostati ministrica i ako DORH podigne kaznenu prijavu, Plenković je uzvratio da "ne spekulira o tome" te kako "ne zna što će DORH napraviti i da nema hipotetskih odgovora na hipotetska pitanja".

Kao kad se Kerum pravdao...

Plenkovićevo petljanje jezikom podsjetilo je na jedan od slavnijih kerumizama. Kad su Željka Keruma ulovili kako vozi 195 km/h, on se opravdavao na sljedeći način:

- Pa ja sam sad brzo vozio zbog nekog razloga koji je moj razlog. Ako mogu usporediti, recimo, sigurnije je ovo auto koje ja vozim kad idem 195 nega neko auto koje ide recimo sedamdeset. Tako da, ja kad vozim, ako sam vozio, i kad vozim brzo ne vozim brzo da bih napravio i ugrozio promet, jer volim voziti brzo, sportski vozim, znači kad vozim, nit pijem niti jedem da mogu voziti brzo i sigurno. A što se tiče vašeg pitanja, to, ja kažem, vozija sam brzo i kriv sam, ovaj, ali uglavnom mene vozač vozi kad idem za Zagreb tako da ja baš i nemam nekih prekršaja kako su se nadali u medijima. Jer ne mogu ja voziti, nije to, mislim kako ću ja voziti tu 190 je normalna vožnja za to a tu je ograničenje 135 mislim šta sad pričati da ja vozim 130 kad ne vozim, vozim dvjesta!"

Nered u mislima, nered u glavi..

Naše ministre sve češće lovimo u takvim kaotičnim rečenicama.

Na pitanje o aferi kum (u trenutku kad je uhićen kum Milijana Brkića), Damir Krstičević je slučaj prokomentirao ovako:

- "Sigurnost, sigurnost, vojska", što je izazvalo silnu enigmatsku znatiželju okupljenih novinara. Nitko nije razumio što je ministar htio reći. To je nalikovalo na poznatu zadnju riječ građanina Kanea iz Wallesovog filma. Kane je izdišući rekao "Rosebud" a nitko nije znao što to znači.

Nered u rečenicama je posljedica nereda u mislima, a nered u mislima je posljedica nereda u glavi, a nered u glavi je posljedica nereda u čovjeku, a nered u čovjeku je posljedica nereda u sredini i u stanju te sredine, rekao je dosta davno stari Miroslav Krleža i dao i danas upotrebljivo objašnjenje ovih jezičnih papazjanija, nered u sredini sve to omogućava, nije važna dozvola, važno je izaći na cestu i oplesti po gasu, ako si u vlasti, sve će to narod pozlatiti.

