Vozio bez svjetla da ga policija ne vidi: Dobio kaznu 13.500 kn

Zlatko M. (54) osuđen je na koprivničkom Prekršajnom sudu na novčanu kaznu od 13.500 kuna i „ostao“ je bez vozačke dozvole idućih godinu dana. On se dok je bio bez dozvole zbog ranijeg prekršaja, kako ne bi „nabasao“ na policijsku ophodnju 6. studenog prošle godine oko ponoći đurđevačkim područjem doslovce „šuljao“ jer nije na vozilu imao upaljena svjetla.

No, nije imao sreće te je unatoč svim nastojanjima naletio na đurđevačke policajce kod Sirove Katalene, u predjelu zvan Pod zidom. Njegova višestruka osuđivanost za prometne prekršaje mu je bila otegotna okolnost. Sud nije pronašao niti jednu olakotnu, jer se radi o osobi koja je sklona prometnim prekršajima.

Visina kazne mu je određene upravo iz tih razloga. No, ukoliko u roku od tri mjeseca po pravomoćnosti presude uplati 9000 kuna ipak bude „profitirao“, jer će platiti samo dvije trećine kazne. Uz to je dužan platiti i 300 kuna troškova. Kako mu sud nije mogao uručiti poziv na adresi na području Zagrebačke županije to je osuđen u odsutnosti.