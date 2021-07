Zbog prisile prema službenoj osobi i oštećenja tuđe stvari optužen je 32-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Tereti ga se da krajem lipnja 2021. upravljao teretnim vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Vozeći kamion pretekao je policijsko vozilo i to preko pune uzdužne linije u nepreglednom zavoju. Sumnjiči ga se da je to učinio kako bi policajce spriječio da ga zaustave. Policija je tog dana pojačano kontrolirala promet te su zvučnim i svjetlosnim signalima davali znak 32-godišnjaku da se zaustavi.

No umjesto da se zaustavi, 32-godišnjak je dok je pretjecao policijsko vozilo, namjerno udario to vozilo u bočnu stranu, zbog čega je ono odbačeno do ruba kolnika te je oštećeno. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo i da se 32-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.