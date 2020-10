Vozio kamion s 2,26 promila, dobio je 10 tisuća kuna kazne

Kada je nakon svega došao k sebi, vozaču je priopćeno kako za počinjeni prekršaj određena mu kazna u iznosu od 10.000 kuna i izrečena mjera zabrane vožnje C1 kategorije od tri mjeseca

<p>U petak oko 17,30 sati u Ulici Partizanski put u Puli, prometa je policija zaustavila teretni automobil Iveco, pulske registarske oznake, a kojim je pod utjecajem alkohola od čak 2,26 promila upravljao 43-godišnji vozač. </p><p>Kako to već i biva, isti je tren uhićen zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, te uz to smješten u posebne prostorije policijske postaje do otrežnjenja. Kada je nakon svega došao k sebi, priopćeno mu je kako za počinjeni prekršaj određena mu kazna u iznosu od 10.000 kuna i izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima C1 kategorije u trajanju od 3 mjeseca.</p>