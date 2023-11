Vozio po pločniku u Dubravi, a zbog niza prekršaja poslali ga u zatvor i trajno mu oduzeli auto

Zagrebačka policija u srijedu je oko 11.25 sati zaustavila muškarca (35) koji je Fiatom Punto krapinskih registracija vozio Avenijom Gojka Šuška po nogostupu i to u duljini od 10-ak metara. Provedenim nadzorom utvrdili su da je muškarac upravljao prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima.



Također je utvrđeno kako je 35-godišnjak vozilom upravljao dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima.



S obzirom na to da je osumnjičeni 35-godišnjak već najmanje pet puta pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, sukladno članku 229. stavku 8 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, temeljem članka 76. a Prekršajnog zakona, privremeno mu je oduzet osobni automobil kojim je upravljao, do donošenja odluke o prekršaju.

Na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu kažnjen je kaznom zatvora u trajanju od 15 dana te mu je izrečena mjera trajnog oduzimanja osobnog automobila marke Fiat Punto krapinskih registarskih oznaka.