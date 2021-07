Nakon promjene s mnogo kiše i ipak nešto nižim temperaturama, u Hrvatsku se vraća sunce, ali i vrlo visoke temperature.

Vrućine nam stižu za vikend, a kako najavljuju meteorolozi, posebno bi mogle biti izražene u nedjelju. Trajat će, kako se najavljuje, do sredine tjedna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogima ugodno pretežno sunčano vrijeme - na Jadranu i ne odviše vruće, a u unutrašnjosti s temperaturom oko prosjeka za doba godine ili malo nižom - potrajat će do subote, najavljuje Tomislav Kozarić iz DHMZ-a u novoj prognozi za HRT. Pritom će do petka puhati maestral i bura, na koju se neki srde jer je izmiješala more i malo mu snizila temperaturu.

Od vikenda, uz jačanje jugozapadnjaka i juga, gotovo posvuda vruće, nekima i sparno, no sredinom idućeg tjedna temperatura većinom opet niža, pri čemu će, uz više oblaka, uglavnom na kopnu i sjevernom Jadranu rasti i vjerojatnost pljuskova, kojih bi lokalno moglo biti i u ovotjedni petak.

Prognoza za četvrtak

Ujutro i prijepodne pretežno vedro, ali u unutrašnjosti i nešto ugodnije nakon svježije noći. Mjestimice malo oblaka može biti na zapadu, gdje se u Istri i ne može baš sasvim isključiti mogućnost za koju kap kiše. Na kopnu mirno, a duž Jadrana će umjerena, pod Velebitom i pojačana bura, već tijekom prijepodneva oslabjeti. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje dojam sunčanog vremena, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Izostat će značajniji vjetar, a bit će podjednako toplo kao i jučer, oko 27°C. I u Slavoniji, Baranji, Srijemu će prolazno biti povećane naoblake, ali i tu će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar također uglavnom slab, a temperatura oko 28°C, a moglo bi se činiti i za nijansu toplije.

U Dalmaciji opet pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti te u dolini Neretve izgledno i vrlo vruće uz 33, lokalno moguće i 34°C. Na obali i otocima vjetrovitije uz umjeren, ponegdje i pojačan maestral.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, ali u unutrašnjosti Istre, riječkom zaleđu i dijelu Gorskog kotara, osobito uz granicu sa Slovenijom može doći do razvoja oblaka iz kojih lokalno može pasti koji kratkotrajni pljusak. Bura će potpuno oslabjeti, a bit će vrlo toplo, uz more i vruće, prognozira Kozarić.

Vrućine bi trebale trajati do sredine sljedećeg tjedna.

Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić pojašnjava kako poremećaja u blizini nema i da se nad nama prostire anticiklona, ali isto tako i na većem dijelu našeg kontinenta, s centrom na sjeverozapadu, iznad Velike Britanije. U tamošnjim krajevima vlada iznadprosječna vrućina, a taj bi se atmosferski toplinski val prema nama trebao preliti u potkraj tjedna.

I on na kopnu najavljuje dosta sunca, ali ne i sasvim vedro. Osobito u petak kada prolazno oko gorskih i središnjih područja može biti pokojeg pljuska. Od nedjelje će uz južinu osjetnije porasti temperatura, a gdje izostane vjetar bit će neugodno vruće i sparno. Jače naoblačenje se očekuje tek oko sredine idućeg tjedna.

Na Jadranu uglavnom sunčano i vruće, kada u drugom dijelu vikenda okrene na jugo i vrlo vruće. U petak kojeg oblaka viška može biti na sjevernom dijelu, a oni tmurniji stižu, čini se, potkraj utorka. Postupno će rasti temperatura zraka, ali i ona samog mora, koje je dobro izmiješala bura prošlih dana.