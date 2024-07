Vraćaju se paklene vrućine! Evo kakve su temperature za vikend

U subotu će vrijeme biti sunčano i vruće. U Gorskoj Hrvatskoj uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36 °C.

DHMZ: Temperature u Hrvatskoj u 9 sati ujutro

A kakvo će vrijeme biti sutra?

Prevladavat će sunčano vrijeme u nedjelju, na Jadranu često i vedro te danju vruće i vrlo vruće, prognoziraju meteorolozi DHMZ-a. No popodne i osobito navečer uz jače naoblačenje u središnjoj Hrvatskoj lokalno su mogući intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom, a prema kraju dana lokalnih pljuskova može biti i u Gorskom kotaru te u zapadnoj Slavoniji. Vjetar veći dio dana uglavnom slab, no prema večeri naglo će zapuhati umjeren do jak sjeverac, uz nestabilnosti prolazno moguće i s olujnim udarima. Na Jadranu će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak navečer na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jaku, na udare i olujnu buru. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 22 i 26, a najviša dnevna većinom između 33 i 38 °C.

Meteoalarmi za Dalmaciju

Žuta upozorenja upalila su se za Split i okolicu, kao i za riječki predio. Meteoalarmi se odnose na upozorenja za toplinski val zbog temperatura preko 33 stupnja Celzijusa u Dalmaciji. Budite zbog vrućina koje se očekuju, savjetuju stručnjaci. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece.

Temperatura mora

Najviša izmjerena temperatura mora u 8 sati je u Splitu i Puli (26 stupnjeva Celzijusa).