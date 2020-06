Stvari na koje ne obraćate pozornost prilikom kupnje, a trebali biste

Za optimalan shopping potrebno je provjeriti što sve prodavaonica nudi prije nego što krenemo u kupnju. Tako ćemo kupovinu učiniti jednostavnijom te dodatno uštedjeti i spriječiti nepotrebno rasipanje budžeta

<p>Koliko vam se puta dogodilo da ste kupili neki proizvod i onda saznali da je u drugoj prodavaonici bio na sniženju? Osim što rijetko pratimo <strong>akcije</strong>, često nam se dogodi da kupimo one stvari koje nam nisu prijeko potrebne. Tako nas odlasci u prodavaonicu i silno shoppingiranje ponekad mogu odvesti u <strong>pogrešnom smjeru</strong>.</p><p>Kako bismo uveli malo reda u svoje potrošačke navike i <strong>uštedjeli novac</strong>, potrebno je obratiti pozornost na nekoliko stvari, a pregled ponude prodavaonice koju planirate posjetiti svakako je dobar početak.</p><h2>Provjerite katalošku ponudu</h2><p>Provjera aktualnih akcija koje ima određena prodavaonica, a koje uvijek možete pronaći u njezinim katalozima, dobar je način da kupujete racionalno i uštedite novac. Primjerice, u nekim prodavaonicama trenutno možete naći<strong> <a href="https://bit.ly/3haI7vn" target="_blank">ljetne artikle</a></strong> po povoljnim cijenama ili čak snižene do <strong>50%</strong>. Zato prije odlaska u kupovinu, posjetite web stranicu i proučite <a href="http://bit.ly/3haI7vn" target="_blank">katalošku ponudu</a>. No također obratite pozornost na <strong>rok trajanja</strong> ponude jer se zna dogoditi da nisu svi proizvodi u katalogu od istog datuma na akciji.</p><h2>Ne ignorirajte newslettere</h2><p>Mnogi od nas primaju na desetke newslettera, koji često, kako nam ne bi zatrpavali inbox, završavaju kao spam pošta. Ali tu griješimo jer newsletteri mogu sadržavati <strong>kupone s popustima</strong> koje možemo ostvariti pri kupnji. Ponekad kupon donosi i do 20% popusta, što nije zanemarivo ako kupujete više stvari ili neki skuplji proizvod. Svakako je dobra ideja sortirati one trgovine koje često koristite i otvarati njihove newslettere kako biste se <strong>informirali o ponudi</strong> i akcijama te ostvarili popuste.</p><h2>Iskoristite sustav nagrađivanja</h2><p>Sakupljanjem bodova, ovisno o potrošnji, u određenim je prodavaonicama moguće ostvariti razne pogodnosti. Primjerice, u novome <strong><a href="https://bit.ly/3dRVKgD" target="_blank">MultiPlusCard</a></strong> sustavu nagrađivanja svakom kupnjom kod partnera programa sakupljate nagradne bodove u obliku BONUS kuna, koje su odmah raspoložive na vašoj kartici i možete ih koristiti izravno na blagajni prilikom kupnje u Konzumu. S druge strane, možete ih sakupljati i u duljem razdoblju pa ih iskoristiti u sljedećoj godini. Naravno, osim kartice u fizičkom obliku, BONUS kune možete sakupljati preko mobilne aplikacije MultiPlusCard koja je dostupna za <a href="http://apple.co/3d9DZbO" target="_blank">iOS</a> i <a href="https://bit.ly/3hbLuSx" target="_blank">Android</a>.</p><p>Uz to, BONUS kune sakupljate i svakim plaćanjem Mastercard ili Maestro karticama <a href="https://bit.ly/3e4gQZv" target="_blank">Zagrebačke banke</a>, a nije naodmet pratiti kupone tvrtki <a href="https://bit.ly/3hglvJB" target="_blank">partnera</a>, koje također možete iskoristiti putem mobilne aplikacije te tako učiniti iskustvo kupnje lakšim i ugodnijim. Mobilne aplikacije korisne su i zato što možete pratiti svoje uštede, pregledavati kataloge ili <strong>povezati kartice</strong> članova obitelji.</p><h2>Osmislite tjedni jelovnik prije kupnje</h2><p>Kako biste svoje potrošačke navike stavili u realne okvire u skladu s materijalnim mogućnostima, pokušajte sastavljati <strong>popise za kupnju</strong> ili, primjerice, tjedni jelovnik, koji vam može služiti kao orijentir pri kupnji namirnica. Pretpostavka je da znate što želite i kakve su prehrambene navike vaše obitelji, pa vam sastavljanje tjednih jelovnika ne bi trebalo uzeti mnogo vremena.</p><p>Sastavljanjem okvirnih tjednih jelovnika moći ćete steći bolju sliku o svojim potrošačkim navikama, kupovati pametno, bez nepotrebnog bacanja novca, a možda unijeti i neku <strong>zdravu</strong> životnu promjenu.</p>