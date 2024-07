Vratio se stari Trump. Na skupu ismijavao Bidena i demokrate: 'Pelosi je luda kao stjenica!'

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump održao je u subotu prvi predizborni skup otkako je za dlaku prije tjedan dana izbjegao atentat, rugajući se demokratima i uspoređujući bivšu predsjednicu Zastupničkog doma demokratkinju Nancy Pelosi sa "psom".

Nakon što je ranije ovog tjedna pozvao na nacionalno jedinstvo Trump se u međuvremenu vratio svojoj uobičajenoj taktici kampanje koristeći uvredljiv rječnik kako bi napao protivnike i ponavljajući niz lažnih tvrdnji o imigraciji, gospodarstvu i izbornoj prijevari, glavnim elementima subotnjeg obraćanja poklonicima.

Trump često ismijava demokratskog predsjednika Joea Bidena kao slabića, a ismijava i druge starije demokrate, uključujući Pelosi, jer pokušavaju uvjeriti Bidena da odustane od predsjedničke utrke.

Na Trumpovom skupu u Grand Rapidsu u subotu je bilo mnogo policije, na svakom uglu ulice u nekoliko blokova.

Pripadnici američke tajne službe bili su raspoređeni po balkonima u Van Andel Areni, što im je pružalo ptičju perspektivu na gomilu pristaša.

Republican presidential nominee Trump holds a campaign rally with his running mate Vance for the first time, in Grand Rapids | Foto: TOM BRENNER/REUTERS

Nakon ovotjedne nominacijske konvencije u Milwaukeeju, gdje je zacementirano njegovo preuzimanje Republikanske stranke, Trump se pojavio u Grand Rapidsu s novim potpredsjedničkim izborom, senatorom J. D. Vanceom iz Ohija.

Za razliku od Republikanaca, više nije sigurno da će Biden biti kandidat Demokratske stranke koji će se sučeliti s Trumpom na izborima 5. studenog.

Biden se suočio s pozivima visokopozicioniranih demokrata da prekine utrku nakon što je njegov loš nastup na debati prošlog mjeseca izazvao pitanja može li pobijediti Trumpa i izdržati još jedan četverogodišnji predsjednički mandat.

Trump je napao demokrate rekavši da žele izbaciti Bidena iz utrke nakon što je osigurao predsjedničku nominaciju stranke.

"Imaju nekoliko problema. Broj 1: nemaju pojma tko je njihov kandidat", rekao je Trump uz smijeh i ruganje. "Ovaj tip dobije glasove, a sada mu ih žele oduzeti."

Govoreći o Pelosi, Trump je rekao: "Okrenula se na njega kao pas. Luda je kao stjenica."

Ured Pelosi nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Steven Cheung, glasnogovornik Trumpove kampanje, upitan za komentar Trumpove "pseće" opaske, napisao je: "Hahahahahahaha".

Trump je u subotu nekoliko puta spomenuo pokušaj atentata. "Nadam se da neću morati ponovno prolaziti kroz to. Bilo je tako užasno", rekao je Trump.

Ankete pokazuju tijesnu utrku između Trumpa i Bidena na nacionalnoj razini, ali Biden zaostaje u presudnim državama.

Skup u Butleru u Pennsylvaniji, prošlog vikenda bio je na otvorenom.

Na tom događaju, napadač se uspio popeti na krov zgrade izvan sigurnosnog kruga prije nego što je pucao u Trumpa, okrznuvši mu uho.

Tajna služba, koja je odgovorna za zaštitu Trumpa, odbila je komentirati sigurnost događaja u Grand Rapidsu.

U tijeku je istraga o sigurnosnim propustima na skupu u Butleru.

Trump je u govoru na konvenciji u četvrtak dao detaljan prikaz bliskog susreta sa smrću, rekavši publici da im se obraća samo "milošću Svemogućeg Boga".

Trumpov bivši liječnik Ronny Jackson rekao je u subotu da se bivši predsjednik oporavlja od rane na desnom uhukao što se i očekivalo i da će Trumpu možda trebati kontrola sluha.

Metak koji je ispalio napadač na skupu 13. srpnja u Pennsylvaniji bio je "na manje od četvrt inča od ulaska u glavu", rekao je Jackson, republikanski kongresnik iz Teksasa koji je služio kao liječnik predsjednika Trumpa i Baracka Obame.

Trump je u subotu rekao u intervjuu za Fox News da ga nitko nije upozorio na neki problem uoči prošlotjednog skupa u Pennsylvaniji, kada je napadač pucao u njega.

"Nitko to nije spomenuo, nitko nije rekao da postoji problem. Čekao bih 15, mogli su reći da pričekamo 15 minuta, 20 minuta, 5 minuta, nešto. Nitko nije rekao", rekao je Trump.

“Mislim da je to bila pogreška”, dodao je. "Kako je netko dospio na taj krov? I zašto nije prijavljen?"

Washington Post je u subotu izvijestio da su najviši dužnosnici američke tajne službe u više navrata odbili zahtjeve Trumpova osiguranja za više ljudstva i opreme na događajima prije pokušaja atentata.

Agencija, koja je odgovorna za Trumpovu zaštitu, odbila je te zahtjeve govoreći da joj nedostaju resursi, izvijestile su novine, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

Tajna služba nije odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.

Ravnateljica tajne službe Kimberly Cheatle trebala bi svjedočiti pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma američkog Kongresa 22. srpnja na saslušanju u vezi s pucanjem na Trumpovom skupu u Pennsylvaniji.