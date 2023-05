Vratite oružje! Za dobrovoljnu predaju nema kazni ni sankcija, a spriječit će moguću tragediju

I tri desetljeća nakon Domovinskog rata građani Hrvatske čuvaju vatreno oružje u svojim domovima. Dokazuju to podaci MUP-a, prema kojima i dalje građani dobrovoljno predaju policiji pištolje, puške, municiju, ručne bombe... Neovlašteno posjedovanje oružja kažnjava se zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, no ako ga dobrovoljno predate, nema nikakve kazne ni sankcija.

- Prije svega izražavamo sućut obiteljima stradalih u Beogradu. Kod nas se ovakvi nemili događaji nisu dogodili djelomično zahvaljujući dobrim preventivnim akcijama MUP-a kojima se bez sankcija prikuplja oružje od građana. Živimo u 21. stoljeću, kad se nikakvi problemi ne bi trebali rješavati vatrenim oružjem. Smatram da oružje trebaju posjedovati samo stručne osobe poput policijskih službenika, pravosudnih policajaca i slično. Ne govorim o oružju za lov, no i ono se treba čuvati prema propisima i treba napraviti sve da nitko osim onoga tko ima dozvolu ne može doći do toga - kaže nam predsjednik Sindikata policije Dubravko Jagić.

I dalje pune kuće oružja

Kako bi se spriječile potencijalne tragedije, Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske još je 2007. potpisalo Sporazum o suradnji s Ujedinjenim narodima za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj kojim je započela akcija "Manje oružja, manje tragedija". Njome se i danas želi senzibilizirati javnost te potaknuti građane na dobrovoljnu predaju oružja, kao i utjecati na podizanje razine svijesti građana o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Pod sloganom "Riješite se oružja bez sankcija i učinite svoj dom sigurnijim" policija već 16 godina ohrabruje građane da se riješe opasnosti koje drže u svojim domovima. Samo u prvih osam mjeseci akcije građani su predali 697 komada automatskog i 14.741 komad rasprskavajućeg oružja što spada u kategoriju zabranjenog oružja. Iz kategorije dozvoljenog oružja predali su 1001 komad oružja. Tad je prikupljeno i 644.442 komada streljiva te 720,62 kilograma raznih eksploziva.

Foto: 24sata/Grafika

Javite se na besplatan telefon

- Kampanju je od 2010. financirala EU kroz regionalni projekt 'SEESAC potpora aktivnostima kontrole oružja na području jugoistočne Europe', a kako bi se građane dodatno potaknulo na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, utjecalo na podizanje svijesti javnosti o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima, kao i na osvješćivanje da MANJE ORUŽJA doista znači i MANJE TRAGEDIJA. Kampanja je krajem 2020. godine modernizirana te je dobila novo ruho pod novim sloganom 'Učinite svoje okruženje sigurnim' - navode na stranicama MUP-a.

Svi koji imaju “potencijalnu smrt” u obliku vatrenog oružja mogu nazvati besplatni telefon 0800 8892 ili 192 i informirati se o dragovoljnoj predaji oružja.

Najčitaniji članci