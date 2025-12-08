Osumnjičeni 47-godišnjak uhićen je i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Vrbovec: Muškarac napao maloljetnicu i teško je ozlijedio
U obiteljskoj kući na području Vrbovca 47-godišnji je muškarac jučer popodne fizički napao i teško ozlijedio maloljetnu članicu obitelji nakon čega je uhićen i priveden, priopćila je u ponedjeljak policija.
Ozlijeđenoj maloljetnici liječnička je pomoć pružena na hitnom medicinskom prijemu u Vrbovcu, gdje su joj utvrđene teške ozljede.
Osumnjičeni 47-godišnjak uhićen je i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
Hina je kontaktirala PU zagrebačku, no više informacija trenutačno se ne može dobiti, budući da je istraživanje još u tijeku.
