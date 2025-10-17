Napao ženu (49 ) u stanu i teško ju ozlijedio, policija ga traži

Žena (49) teško je ozlijeđena u u četvrtak oko 2 sata ujutro nakon što se posvađala s 54-godišnjim muškarcem u stanu na području Susedgrada, izvijestila je zagrebačka policija. Muškarac ju je nakon svađe fizički napao i teško ozlijedio.

Liječnička joj je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku dok se za osumnjičenim 54-godišnjakom intenzivno traga.