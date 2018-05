Vrdoljak prekinuo spekulacije: 'Ne, ja neću biti novi ministar!'

Otkako je ostavku dala ministrica gospodarstva Martina Dalić, spekulira se o povratku šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka u Vladu. U igri su brojne opcije: da on bude ministar gospodarstva, zatim da on preuzme ministarstvo energetike ako Tomislav Ćorić postane ministar gospodarstva, a u konačnici i da bude potpredsjednik bez portfelja. U izjavi za 24sata je Vrdoljak to opovrgnuo.

- Ne, ja nisam novi ministar gospodarstva i o mojem angažmanu u tom smislu se nikada nije raspravljalo. Premijer Plenković otpočetka zna moj stav – ja sam jedini predsjednik parlamentarne stranke koji nije državni dužnosnik, jedini predsjednik parlamentarne stranke koji ne prima plaću iz državnog proračuna i tako će i ostati - poručio nam je Vrdoljak.

Dodao je da su njegovi prioriteti s jakim HNS-om osigurati bolji standard građana kroz veće plaće i manje poreze, bolje obrazovanje kroz kurikularnu reformu i oduprijeti se destrukciji i populizmu, modernom, liberalnom, proeuropskom politikom pristojnosti, suradnje i rezultata.