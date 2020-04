Vrhovni sud odbio Smiljaninu žalbu, sad je na potezu sudac

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je rješenje kojim je odbio žalbu Smiljane Srnec, kojoj sude zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić iz 2000. godine, i potvrdio odluku Županijskog suda u Varaždinu. Time je postalo pravomoćno rješenje kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanje kao nezakonitih dokaza zapisnika o očevidu i dokaza koji su uslijedili nakon tog očevida.

Podsjetimo, Smiljanu terete da je s pet-šest udaraca neutvrđenim tvrdim predmetom po glavi usmrtila sestru, a potom njezino tijelo sakrila u zamrzivač u obiteljskoj kući u Palovcu gdje je ostalo dugih 19 godina.

Suđenje je ušlo u završnu fazu, a Smiljana, koja tvrdi da nije kriva, trebala je na posljednjem ročištu u siječnju ove godine iznijeti obranu. No, rasprava je odgođena zbog zahtjeva njezina branitelja Krešimira Golubića da se kao nezakoniti dokazi iz spisa izdvoje zapisnici o očevidu od 16. i 17 veljače 2019., službene zabilješke o prisustvovanju obdukciji od 19. veljače 2019., nalaz i mišljenje vještakinje obducentice dr. Andrine Kopjar i nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine dr. Josipa Škavića.

Prema podacima u spisu, obrazlaže Vrhovni sud, policiji je dojavljeno da se u škrinji u obiteljskoj kući nalazi mrtvo tijelo. Postupajući po dojavi ukućana policijski je službenik došao do obiteljske kuće te uz dopuštenje ukućana ušao u kuću. Ukućani su mu pokazali škrinju i njen sadržaj. Mjesto događaja je odmah osigurano. Potom je državno odvjetništvo zajedno s policijom, a uz sudjelovanje vještaka za sudsku medicinu i patologiju obavilo očevid škrinje.

Vrhovni sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da je riječ o očevidu koji je proveden zakonito kao hitna dokazna radnja koju provodi državno odvjetništvo ili policija na mjestu pronalaska tijela žrtve. Naknadno provođenje pretrage nije bilo potrebno jer je očevid pravilno proveden kao hitna istražna radnja. Očevid je trebalo provesti žurno jer bi u suprotnome odmrzavanjem sadržaja škrinje nepovratno moglo doći do gubitka podataka o tragovima i zatečenom stanju dokaza. To je i učinjeno.

Ostali dokazi čije je izdvajanje traženo pribavljeni su po ovlaštenim tijelima i u propisanom postupku pa zato nisu nezakoniti dokazi.

Nakon što Županijski sud u Varaždinu primi rješenje Vrhovnog suda, predsjednik sudskog vijeća koje vodi postupak Tomislav Brđanović trebao bi odrediti datum nove rasprave. Budući da je riječ o pritvorskom predmetu u kojima je postupanje žurno, ročište bi trebao zakazati što skorije.

No, kako je epidemija Covid-19 virusa gotovo "paralizirala" sudove, osobito one prvostupanjske, Vrhovni sud je prije nekoliko dana od predsjednika sudova zatražio da se pripreme ukoliko odlukom Stožera civilne zaštite dođe do popuštanja nekih od mjera koje su sada na snazi.

Tako je predsjednik Vrhovnog suda zatražio od predsjednika svih sudova da na sudovima provjere:

- koje su sudnica dovoljne veličine da se u njima može održati rasprava uz mjere poštivanja fizičkog razmaka,

- mogućnost izrade rasporeda korištenja tih sudnica po danima i sucima kako bi se maksimalno iskoristili uvjeti za održavanje rasprava, te

- mogućnost povezivanje više prostorija u sudu video vezom kako bi se održale rasprave s većim brojem sudionika, a ujedno poštivale mjere fizičkog razmaka.

Predsjednici sudova trebaju utvrditi mjere kojima će moći postepeno povećavati obujam rada na svakom pojedinom sudu.