Vrhovni sud odlučuje: Je li bila legalna suspenzija parlamenta?

Britanski vrhovni sud u utorak će saslušati pravne argumente protiv odluke britanskog premijera Borisa Johnsona da suspendira rad parlamenta kako bi onemogućio preispitivanje planova vlade za izlazak Britanije iz Europske unije.

U sličnom ustavnom sporu 2017. Vrhovni je sud presudio protiv tadašnje vlade zaključivši da ministri nisu mogli početi dvogodišnji proces izlaska iz EU-a bez odobrenja parlamenta.

Taj je tada slučaj pokrenula poslovna žena Gina Miller, koja je stranka i u sadašnjem ustavnom sporu a koju je podržao i bivši konzervativni premijer John Major pridruživši se njezinoj tužbi.

Vrhovni sud planira saslušati sve argumente tijekom sljedeća tri dana, a odluka suda ne očekuje se prije petka.

Argumente će iznositi timovi koji su pokrenuli odvojene tužbe u Engleskoj i Škotskoj.

Vrhovni škotski sud prošlog je tjedna presudio da je odluka britanskog premijera Borisa Johsona o suspenziji rada parlamenta u većem dijelu vremena do izlaska Britanije iz EU-a 31. listopada bila nezakonita i predstavljala je "zapanjujući" pokušaj podrivanja parlamenta, dok je drugi sud - Visoki sud Engleske i Walesa odbacio predmet kao politički.

Johnson je odbio pozive da ponovno sazove parlament ustrajavši na tome da nije prevario britansku kraljicu Elizabetu kad je od nje zatražio odobrenje za suspenziju rada parlamenta.

Johnson je 28. kolovoza zatražio od kraljice da suspendira rad parlamenta na pet tjedana do 14. listopada, odnosno dva tjedna prije izlaska zemlje iz EU-a.

On tvrdi da je prekid rada parlamenta zatražio kako bi mogao iznijeti svoje planove poboljšanja zdravstvene zaštite, policije i drugih #prioriteta za narod" u novom zasjedanju parlamenta.

We will leave the EU on October 31st - deal or no deal 🇬🇧 pic.twitter.com/1vlwdrfpkj