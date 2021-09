Vrhovni sud ponovno je ukinuo odluku Državnoodvjetničkog vijeća (DOV) kojom je bivši glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić udaljen s dužnosti zamjenika glavne državne odvjetnice, uz obrazloženje da ni nova odluka ne sadrži pravilno obrazloženje pa je nije moguće ispitati.

Bivši glavni državni odvjetnik Jelenić podnio je ostavku na tu dužnost 19. veljače 2020. godine, nakon što se otkrilo da je član masonske lože, a potom je njegova nasljednica Zlata Hrvoj Šipek, kojoj je u međuvremenu bio zamjenik, zatražila pokretanje stegovnog postupka i privremeno udaljenje s dužnosti.

Novu odluku o Jelenićevom privremenom udaljenju Državnoodvjetničko vijeće donijelo je nakon što je Vrhovni sud zbog formalnih razloga ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje raniju odluku o suspenziji, a tada je Jelenićeva odvjetnica Vesna Alaburić najavila žalbu ističući da je i ovaj put "vrlo nedostatna u pogledu valjanih razloga".

Vrhovni sud je kao drugostupanjsko tijelo u postupku za stegovnu odgovornost prihvatio žalbu i ukinuo prvostupanjsko rješenje Državnoodvjetničkog vijeća kojim je produljeno privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice na rok od daljnja tri mjeseca.

Za tvrdnju Državnoodvjetničkog vijeća o negativnom utjecaju daljnjeg obavljanja dužnosti na "međuljudske odnose i efikasno funkcioniranje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske" Vrhovni sud je utvrdio da nije potkrijepljena konkretnim podacima.

Odluka, dodaju, ne sadrži ni obrazloženje o navodnom Jelenićevom članstvu "u jednoj udruzi", dok su razlozi kojima se obrazlaže produljenje privremenog udaljenja i dalje manjkavi, zaključio je Vrhovni sud koji je uputio Državnoodvjetničko vijeće da u ponovljenom postupku donese novu na zakonu utemeljenu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti i pritom otklonit uočene nedostatke.

Stegovni postupak, napominje Vrhovni sud nije po automatizmu osnovan razlog koji uvjerljivo opravdava donesenu odluku o produljenju privremenog udaljenja.

- Zakon koji regulira takve situacije propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći. Ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, onda to treba jasno obrazložiti, a to nije učinjeno - zaključio je Vrhovni sud.

Odvjetnica Alaburić kazala je da će nakon odluke Vrhovnog suda Jelenić doći na posao, ali i da očekuje da će Državnoodvjetničko vijeće ponovno donijeti odluku o udaljenju. Smatra da ni ta odluka neće biti dobro obrazložena pa će Vrhovni sud donijeti novu ukidnu odluku te će se "ping-pong" nastaviti do kraja stegovnog postupka.