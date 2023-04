Vrijeđao zaposlenicu pošte pa dobio 200 eura kazne: 'Rekao sam da je *urva jer je to istina'

Općinski sud u Zadru izrekao je novčanu kaznu od 200 eura 37-godišnjaku koji je svoje nezadovoljstvo u poslovnici Hrvatske pošte u Novalji iskazao vikom i vrijeđanjem dviju djelatnica, prenosi 057info.hr.

Kad su stigli policajci, nizao je uvredu za uvredom te lupao rukama i nogama po zidovima prostorije za zadržavanje.

Na sudu je djelomično priznao krivnju, ali i naveo da su mu djelatnice Hrvatske pošte 'psovale mrtvu majku i rekle neka ide mrš van'.

- Nakon što mi je rekla da se gubim van, rekao sam joj da je *urva, da je drolja, da je pušila k., kao što i je pušila. Rekao sam da je seljankuša jer je to istina. Rekao sam to malo višim tonom ali to nisu bile prijetnje nego vrijeđanje, zato jer su one prvo vrijeđale mene. U policijskoj postaji počeo sam lupati nogama i rukama jer mu nisu htjeli dati građansko pravo da obavim telefonski poziv, ali nije istina da sam ih vrijeđao - posvjedočio je na sudu.

Inače, policajci su pozvali hitnu pomoć jer je muškarac spominjao da mu trebaju sredstva za smirenje. Kada mu ih je liječnica ponudila odbio je popiti ih, pa je liječnica konstatirala da glumi.

Za olakotne okolnosti okrivljeniku je uzeto priznanje prekršaja, a za otegotnu ranije pravomoćno prekršajno kažnjavanje zbog narušavanja javnog reda i mira.

