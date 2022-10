Vrijede li ista pravila za šefa policije i za sve ostale vozače?

To napravi svaki vozač, nikoga nisam ugrozio, rekao nam je Slavko Čuljak, zamjenik načelnika Policijske postaje Požega. Nazvali smo ga da provjerimo je li zbilja on jurcao sto na sat kroz naseljena mjesta i pretjecao preko pune linije na putu do posla, kao što se vidi na snimci koju nam je dostavio čitatelj. Ispostavilo se da jest i da, sudeći po ovom odgovoru, gospodin Čuljak prilično ležerno doživljava prometne propise. Na stranu što to ne “napravi svaki vozač”, na stranu i što propisi s razlogom ograničavaju brzinu kroz naselja, posebno ujutro kad djeca i odrasli idu u školu i na posao, na stranu čak i što takvom vožnjom može ubiti nekoga (vratit ćemo se na ovo). Na stranu sve ovo, ali kako jednom policajcu, i to policajcu na rukovoditeljskoj funkciji, može pasti na pamet izvaliti ovako nešto? Zamislimo, hipotetski, da sutra ili prekosutra požeška policija zaustavi nekog vozača koji je vozio iznad ograničenja kroz Požeštinu. Ili koji je pretjecao preko punog traka. I onda mu odvale masnu kaznu, uzmu bodove ili zaplijene vozačku.