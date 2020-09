Vrijedne švelje: Učenice šiju maske za sve kolege u S. Brodu

Svaka maskica je certificirana, izrađena je od pamučnog platna, periva je na temperaturi od 90 stupnjeva Celzijevih, dakle namijenjena je za višekratnu uporabu

<p>Do ideje da bi naše učenice mogle šiti maske za sve srednjoškolce u Slavonskom Brodu došli smo na sastanku ravnatelja srednjih škola u ponedjeljak. U dva dana smo sve pripremili, vratili strojeve u učionice praktične nastave, jer smo ih zbog renoviranja škole maknuli. Profesorice i nastavnice kontaktirale su učenice, buduće krojačice, i u srijedu je počelo šivanje, rekla nam je <strong>Anita Holub</strong>, ravnateljica Obrtničke škole u Slavonskom Brodu.</p><p><strong>Pogledajte video: Škola počinje 7. rujna</strong></p><p>- Plan je sašiti 7800 maskica, a okvirni plan nam je dnevno šiti oko 600 maskica. Vjerujemo da ćemo osigurati svakom učeniku po jednu maskicu u prvom tjednu školske nastave, a drugu će dobiti naknadno, rekla je ravnateljica Holub.</p><p>U dva krojačka praktikuma maskice šiju vrijedne učenice trećih razreda, a pridružile su im se i profesorice te nastavnice netekstilnih predmeta - Marta Kovačević, profesorica engleskog jezika i Anita Jergović, profesorica politike i gospodarstva.</p><p>One i druge kolegice rade pripremu za krojenje, isijecanje držača maskica i peglanje platna od kojih se šivaju maskice.</p><p>- Svake godine naše učenice imaju ljetnu praksu, ove godine je ona zbog korona virusa izostala. Na toj praksi one šivaju i rade odjeću za učenike drugih struka. Školujemo ukupno učenike za 22 struke. Ove godine potrebne su maskice, pozvali smo ih da dođu u školu, rado su se odazvale i sad predano šiju sa svojim nastavnicima – rekla je Tajana Jurišić, nastavnica praktične nastave.</p><p>U Obrtničkoj školi šivaju se maskice u crvenoj, bijeloj i plavoj boji.</p><p>- Svaka škola ima mogućnost da si izabere boju maskice, neke su se već izjasnile, poput Medicinske, koja želi plave maskice, dok ima i škola koje će raditi kombinaciju boja. Nastojat ćemo im udovoljiti - rekla je ravnateljica. </p><p>Nije bilo problema s osiguranjem potrebnih količina platna, kao i drugog potrebnog materijala, s obzirom na dobre veze škole s dobavljačima.</p><p>- Kad su čuli za što nam je potrebno platno, oduševili su se i u najkraćem roku su nam ga isporučili - rekla je nastavnica Irma Leović.</p><p>Maskice sa svojim kolegicama budućim krojačicama šiva i Monika Udovičić, učenica 3. razreda.</p><p>- Rado sam se odazvala pozivu nastavnice i došla sam u školu. Iskreno govoreći, zaželjela sam se praktičnog rada. Šivanje maskica za mene je posebno zadovoljstvo jer znam da je to humano, da će one koliko toliko pomoći učenicima, mojim školskim kolegama, kao i kolegicama i kolegama iz drugih srednjih škola - ponosna je Monika.</p><p>U Obrtničkoj školi radi se punom parom, pomažu im nastavnici, a učenici budući stočari polažu lamantine podove u učionicama.</p><p>- Kod nas vlada prava obiteljska atmosfera, sve što možemo uraditi samo uradimo. Ponosno najavljujem iduću godinu kad ćemo proslaviti 135 godina postojanja Obrtničke škole. Ako korona ne dopusti u zatvorenom, proslava će biti na otvorenom prostoru - rekla je Anita Holub.</p>