'Učenik koji odbija masku bit će tretiran kao da krši pravila, isto kao da je pošarao zid u školi'

Nisu se propisale sankcije za one koji u školi odbijaju nositi maske, rekao je u četvrtak ministar Radovan Fuchs, naglasivši kako nismo policijska država. Prethodnici je poručio da pročita upute kako Bog zapovijeda

<p>Vlada je u četvrtak usvojila i <strong>službeno odluku o izvođenju nastave u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije.</strong> Nastava počinje 7. rujna, istaknuo je ministar obrazovanja Radovan Fuchs, uz predviđena tri scenarija, koja su već poznata.</p><p>- Model A je da su svi učenici u školi uz pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera. Model B je kombinirana varijanta u kojoj škole sukladno svojim mogućnostima i infrastrukturi mogu organizirati nastavu na način da one škole koje imaju samo jednu smjenu, a takvih je 60 posto, podijele učenike od 1. do 4. razreda ujutro, a od 5. do 8. razreda popodne s čime se smanjuje broj učenika u samoj školi, a da ostale škole koje ne mogu osigurati propisanu distancu i nošenje maski mogu izdvojiti učenike da je dio u školi, a dio online. Model C je u slučaju da epidemiološka situacija bude takva da Vlada proglasi lockdown i predviđa nastavu online - istaknuo je Fuchs dodavši kako je jednako tako i na visokom učilištima.</p><p>- Vlada naređuje da su sve visokoškolske ustanove dužne ispoštivati epidemiološke mjere, kao i svi ostali građani, ali su slobodne organizirati rad sukladno akademskoj slobodi - poručio je.</p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> dodao je kako su upute pravovremeno donesene.</p><p>- Vjerujem da ćete učiniti maksimalno da se školska godina započne u što primjerenijim okolnostima - rekao je.</p><p>Uoči sjednice Vlade, Fuchs je poručio kako je u uputama sve realno.</p><p> - Treba znati čitati i onda ćete vidjeti da unutra uredno piše da se primjenjuju epidemiološke mjere, od distance, pranja ruku, smanjivanje gužvi i da fakulteti, sveučilišta, učilišta, visoke škole dužni sukladno svojim mogućnostima osigurati nastavu poštujući sve ove epidemiološke principe - poručio je.</p><h2>Fuchs uzvratio bivšoj ministrici Divjak</h2><p>Njegova prethodnica, <strong>Blaženka Divjak</strong>, žestoko ga je jučer na svom Facebooku kritizirala zbog uputa za izvođenje nastave na fakultetima.</p><p>- Neka pročita upute kako Bog zapovijeda - poručio joj je. </p><p>U uputama je, dodao je, mišljenje Nacionalnog vijeća znanost i visokog obrazovanja, s kojim se i u Ministarstvu slažu, a to je da je klasično izvođenje nastave, licem u lice, puno bolje sa svih aspekata, od pedagoških do obrazovnih u smislu stjecanja novog znanja. </p><p>- Ako to nije moguće, fakulteti sukladno svojim autonomijama i odgovornošću mogu organizirati nastavu bilo u grupama bilo koristeći sve moguće raspoložive mogućnosti. Ako se prelazi kompletno na online, moram upozoriti da imamo izvanrednu situaciju s obzirom na epidemiju, ali <strong>ne možete samo tako čitav jedan studij prebaciti na online</strong>, prije nego što je on akreditiran i dobio verifikacije od Nacionalnog vijeća i Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Ja ne znam kako bi si netko mogao zamisliti da bi <strong>išao doktoru, koji je studij medicine kompletno završio online, </strong>ili eventualno još i specijalizaciju, i polagao ispite online bez pacijenata i bez ikoga. Mislim da to nikom nije u interesu - istaknuo je.</p><p>Što s djecom i nastavnicima koji ne žele nositi maske? Fuchs poručuje kako <strong>Ministarstvo nije propisalo sankcije</strong> jer "nismo policijska država", ali je naglasio kako će učenik koji odbija nositi masku biti tretiran kao da krši pravila ponašanja propisana u školi, isto kao da je pošarao zid u školi.</p><p>- U tom slučaju će se ili pozvati roditelji ili će ga se poslati doma ili nešto takvoga. Ravnatelj ima mogućnost da kaže da remete radnu disciplinu. Oni učitelji koji ne mogu nositi maske iz nekog razloga, postoje i alternativna rješenja, vizir - rekao je.</p><p>Ministar zdravstva, <strong>Vili Beroš,</strong> uoči početka školske godine pozvao je roditelje, bake, djedove, skrbnike, nastavnike, da redovito razgovaraju s djecom o važnosti pridržavanja epidemioloških mjera.<br/> </p>