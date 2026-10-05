Vrti pedale, pedale vrte njega: U Strizuvojni napuhao više od 5 promila! To je alkoholna koma!

Osječko-baranjska policija izvijestila je kako je tijekom vikenda na njihovom području evidentirano 45 vozača (36 osobnog automobila, sedam bicikla, jedan traktora i jedan motocikla), koji su bili pod utjecajem alkohola, a jedan vozač osobnog automobila odbio se podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

- Najveća prisutnost alkohola u organizmu utvrđena je 3. listopada u 16.59 sati Strizivojni, kada je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 5,41 promila - rekla je policija.

Dodaju da su tijekom vikenda osim alkohola evidentirana još 252 prekršaja od kojih 80 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 43 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 22 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedno upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, jedno upravljanje pod zabranom, četiri upravljanja neregistriranim vozilom i 101 ostali prekršaj.