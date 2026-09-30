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NEVJEROJATNO

MRTAV PIJAN Biciklist 'napuhao' čak 4,6 promila kod Belišća

Piše Ivan Štengl,
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MRTAV PIJAN Biciklist 'napuhao' čak 4,6 promila kod Belišća
Police check truck driver | Foto: Andreas Arnold/DPA/PIXSELL
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Jedan je vozač u Osijeku dobio 1320 eura kazne nakon što je zaustavljen oko 4 sata u noći. Odbio je vađenje krvi i urina pod sumnjom da upravlja pod utjecajem droga.

Policija je u utorak na području Osječko-baranjske županije evidentirala sedmero vozača, od čega 5 biciklista, koji su tijekom vožnje bili pod utjecajem alkohola.

- Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je jučer u 19.20 sati u Bistrincima, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 46-godišnji vozač bicikla, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 4,58 promila - naveli su.

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Jedan je vozač u Osijeku dobio 1320 eura kazne nakon što je zaustavljen oko 4 sata u noći. Odbio je vađenje krvi i urina pod sumnjom da upravlja pod utjecajem droga.

Osim novčane kazne, ne smije upravljati motornim vozilima tri mjeseca, a dobio je i šest kaznenih bodova.

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