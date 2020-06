Vruć vikend: Temperature iznad 30, u nedjelju čak 34 °C!

UV indeksi cijeli vikend će biti izrazito visoki i preporuka meteorologa je da se nosi što manje odjeće, a tek nakon vikenda temperature će se malo sniziti

<p>Petak će u Hrvatskoj proteći uz dosta sunca, a u Gorskom kotaru i središnjim predjelima zemlje do kraja dana će biti kiše ili pljuskova. No, vikend donosi obilje sunčanog vremena, pa i vrućine.</p><p>U subotu će najviša dnevna temperatura biti između 29 i 33 stupnjeva, a vjetar će svugdje biti slab. UV indeksi cijeli vikend će biti izrazito visoki i preporuka meteorologa je da se nosi što manje odjeće.</p><p>U subotu će najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a na Jadranu od 19 do 22 °C. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 °C. U nedjelju u jutarnjim satima temperature će se kretati od 18 do 21°C, a popodne između 30 i 34 stupnja.</p><p>Na Jadranu će biti vedro i vruće, sa slabim do umjerenim jugozapadnim vjetrom, na otvorenom moru mjestimice i sjeverozapadnom. </p><p>Nakon vikenda slijedi pad temperatura.</p><p>U ponedjeljak na kopnu više oblaka, a prema kraju dana uglavnom u sjevernim krajevima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, koji mjestimice mogu biti izraženiji. Sljedećih dana pretežno sunčano i vruće bit će i na Jadranu. Puhat će uglavnom slab do umjeren vjetar s mora.</p>