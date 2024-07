Vruća kupola nad SAD-om, 'prži' zapadnu obalu: U Las Vegasu je pao rekord, izmjerili čak 48 °C!

Zapadna obala SAD-a očekuje nove temperaturne rekorde uslijed toplinskog vala koji je zahvatio taj dio zemlje, a "vruća kupola" nadvila se i nad Arizonom i Nevadom gdje milijuni Amerikanaca trpe nesnosnu vrućinu. Oko 36 milijuna ljudi, oko 10 posto stanovništva, izloženo je vrelini koja je zahvatila Kaliforniju, priopćila je Nacionalna meteorološka agencija (NWS).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 09:48 'Neviđene vrućine' i rekordne temperature | Video: 24sata/reuters

Znanstvena istraživanja pokazuju da su klimatske promjene, uzokovane prvenstveno prekomjernim korištenjem fosilnih goriva, glavni krivci ekstremnih valova topline diljem svijeta te će i ubuduće biti u pozadini opasnih vremenskih pojava.

Očekuje se da će visoke temperature dostići ili prijeći dnevne rekorde u Kaliforniji, sjevernoj Arizoni, Idahu, Orgonu i Washingtonu.

U Dolini smrti, nacionalnom parku uz granicu Kalifornije i Nevade, NWS predviđa temperaturu i do 54 stupnja Celzija koja bi mogla potrajati do petka. U subotu je tamo izmjereno 53 °C, čime je srušen 17-godišnji rekord. Uslijed vreline je umro 17-godišnji motociklist. Las Vegas se pržio na 46 stupnjeva Celzija te je izjednačen rekord iz 2007.

Temperature su u nekim mjestima i po 20 stupnjeva Celzija više od uobičajenih za ovo doba godine te je tako u kalifornijskom gradu Reddingu izmjereno rekordnih 48 stupnjeva Celzija.

- Na djelu je ekstremni toplinski val koji se širi - upozorio je NWS.

A man plays with an open hydrant during a hot and humid day in the Bronx borough of New York | Foto: Eduardo Munoz

Agencija također upozorava i na povećan rizik od šumskih požara s obzirom da je zrak vruć i suh, uz stalnu prisutnost vjetra. Kasno u subotu evakuirano je stanovništvo iz dijelova okruga Santa Barbara gdje je od petka izgorjelo 13.000 jutara zemljišta.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na hitnu akciju kako bi se spriječio "klimatski pakao".

Prošli tjedan je administracija predsjednika Joe Bidena predložila prvi sigurnosni standard za radnike i zajednice od pogubnih posljedica ekstrenih vrućina.