Vruće, vruće i još više vruće: Temperature idu do 35°C

U utorak će biti sunčano i u većini krajeva poslijepodne vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, popodne slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 31, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 31 i 35 °C.

U srijedu će biti vedro i vruće. Vjetar slab, na moru burin, popodne umjeren maestral. Najniža temperatura od 11 do 17, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna od 30 do 35 °C, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje i viša.

