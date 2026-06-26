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CRVENI METEOALARM

VRUĆINA NE POPUŠTA Bit će još gore. 'Pržit' će 37 °C za vikend!

Piše Antonela Šaponja,
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VRUĆINA NE POPUŠTA Bit će još gore. 'Pržit' će 37 °C za vikend!
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/DHMZ

Za subotu je crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala na snazi za riječku, splitsku i dubrovačku regiju

Hrvatsku u subotu očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme, a temperature će u većini krajeva dosezati između 32 i 37 °C.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, puhat će većinom slab vjetar, dok će na Jadranu tijekom noći i jutra prevladavati slaba do umjerena bura.

Foto: DHMZ

Sredinom dana i poslijepodne zapuhat će jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 20 °C, a na Jadranu između 22 i 27 °C.

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Foto: Canva/123RF

Za subotu je crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala na snazi za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Zagrebačka, karlovačka i kninska regija nalaze se pod narančastim upozorenjem, dok su za osječku i gospićku regiju izdana žuta upozorenja.

Foto: DHMZ

U nedjelju će toplinski val zahvatiti gotovo cijelu Hrvatsku. Crveni meteoalarm bit će na snazi za osječku, zagrebačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok će karlovačka, gospićka i kninska regija biti pod narančastim upozorenjem.

Početkom novog tjedna vrućina neće popustiti. U ponedjeljak će crveno upozorenje vrijediti za osječku, zagrebačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a karlovačka i gospićka regija bit će pod narančastim upozorenjem.

Foto: DHMZ

Ni u utorak nema značajnijeg osvježenja. Crveni meteoalarm ostat će na snazi za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok će za gospićku regiju vrijediti žuto upozorenje.

Prema izgledima vremena, od nedjelje do utorka prevladavat će sunčano i vrlo vruće vrijeme uz povremeno umjerenu naoblaku. U utorak su, uz jači razvoj oblaka, mogući pljuskovi s grmljavinom, češći u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U unutrašnjosti će puhati slab vjetar, u ponedjeljak do umjeren istočni i jugoistočni, a u utorak sjeveroistočni, dok će na Jadranu tijekom noći, jutra i večeri puhati slaba i umjerena bura, podno Velebita u utorak mjestimice i jaka, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

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