Saborsku zastupnicu Domovinskog pokreta i jednu od osnivača Domovinskog pokreta, Vesnu Vučemilović, sestru Miroslava Škore koji je u utorak dao ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, iznenadila je Škorina ishitrena odluka, otkrila je za RTL.

- Razlog je poznat samo njemu. Koliko znam, njegovo zdravstveno stanje nije ništa lošije nego je bilo prije. Čini mi se da je to pomalo emotivna i ishitrena odluka kojoj su kumovale ove tri kampanje u kojima se on istrošio i bio na jednoj meti, malo i na vjetrometini. I on i njegova obitelj. Očigledno je to ostavilo i malo više traga nego smo svi mi primjećivali i očekivali - objasnila je.

Dodaje i da se čula s njim, no ništa novo nije doznala.

- Tako je kako je - kaže Vučemilović i dodaje da je na Škorinu zamjeniku Mariju Radiću da provede proceduru propisanu statutom.

Radić će stranku voditi do rujna?

Upravo je Radić optužio Vučemilović za ishitrenost.

- Ne znam što sam ja to ishitreno učinila ili rekla ovih dana. Mene je ova odluka zatekla. Po prirodi nisam ishitrena osoba, kao ni pretjerano emotivna. Vrlo racionalno sugeriram što treba napraviti - objasnila je i dodala da traži hitno sazivanje Predsjedništva stranke i Domovinskog odbora.

Radić je dodao i da neće podnijeti ostavku mjesto političkog tajnika, poput glavnog tajnika Darija Žepine koji je dao ostavku nakon Škore, već će on stranku voditi do rujna. Vučemilović je odgovorila da ako nakon ostavke predsjednika stranke i glavnog tajnika nije vrijeme za saziv, onda ne zna što bi se trebalo dogoditi da se Predsjedništvo stranke sazove.

- To su funkcije koje se ne biraju nego predsjednik stranke imenuje glavnog tajnika i političkog tajnika. Logično je da oni njegovom ostavkom ponude i svoje ostavke jer to nisu izabrane nego imenovane funkcije. Vjerujem da će gospodin Radić, kao moralna osoba, to i učiniti - objasnila je.

Moguća prisila ili ucjena?

Objasnila je i da je prerano govoriti o tome tko će preuzeti stranku.

- Možda nam se predsjednik predomisli, nikada nije kasno da se predomisli - rekla je i dodala da ne zna je li to realna opcija.

Upitali su je i je li ostavka iznuđena ili je možda Škoro bio prisiljen ili ucijenjen, a Vučemilović je odgovorila:

- Vidim i danas da mnogi analitičari koji nisu ni članovi stranke niti znaju što se u stranci događa, spekuliraju i s istragama i s ucjenama i s ovim i s onim...

Škoro je zadržao svoj saborski mandat što mu omogućuje saborski imunitet. Boji li se Škoro mogućeg kaznenog progona, pita se oporba.

- On je zadržao saborski mandat jer ima obvezu prema ljudima koji su glasali za njega. Nemojmo zaboraviti na prošlim lokalnim izborima je u gradu Zagrebu dobio više od 100 tisuća glasova. Mi imamo svi obvezu najprije prema našim biračima, a potom prema našim članovima, simpatizerima, volonterima i svim ljudima koji žive za taj Domovinski pokret. Domovinski pokret nije ničija imovina. Nije imovina ni Miroslava Škore, ni Marija Radića, ni Vesne Vučemilović ni Ćipe Mlinarića ni Stjepe Bartulice.

'Vidoviti Zoran'

Predsjednik Milanović jednom je prilikom za RTL naveo Mlinarića da bi mogao naslijediti Škoru, odnosno javno je zazivao Škorinu ostavku. Predvidio je njegov potez. Vučemilović je dodala je upravo predsjednik posljednja osoba koja će kadrovirati u toj stranci.

- Predsjednik Milanović je uistinu jedna onako osebujna ličnost, a sada ga možemo zvati i vidoviti Zoran - dodala je Vučemilović.

Budućnost stranke nakon Škore

- Domovinski pokret nije stranka koja počiva na jednom čovjeku i naravno da ima budućnosti. On je čovjek koji je jako puno dao za Domovinski pokret, založio se maksimalno, i sebe i svoju obitelj. Uložio je puno sredstava, kako financijskih, tako i svog vremena i truda i to treba respektirati - zaključila je Vučemilović.