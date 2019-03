Vučić: A sada sikter s tim papirom, bando iz Prištine

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da Srbija neće za nastavak dijaloga prihvatiti platformu kosovskih vlasti kojom se od Beograda traži priznanje neovisnosti Kosova i isplata ratne odštete naglasio da će srpska strana uvijek biti za mir, ali i opet poručio kako "nikad više neće biti Oluje i Bljeska".

"A sada sikter (marš, gubi se) s tim papirom, bando iz Prištine, kamo god hoćete i vidite da li će vam to netko ispuniti - Srbija neće", rekao je u petak Vučić u Srijemskoj Mitrovici pred nekoliko tisuća pristaša u kampanji "Budućnost Srbije".

Platforma kosovskog izaslanstva za dijalog sa Srbijom, koju je u četvrtak usvojila Skupština Kosova, predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar aktualnih granica i ukidanje Rezolucije VS UN 1244 iz 1999. koja Srbiji jamči teritorijalni integritet.

Platforma sadrži 11 temeljnih principa na kojima će djelovati kosovsko izaslanstvo te poglavlja koja se odnose na eurointegracije, ratne zločine, nestale osobe i žrtve spolnog nasilja, zaštitu prava manjinskih zajednica, pravo Kosova na sukcesiju koju su ostvarile bivše republike raspadom SFRJ-a.

U govoru, koji je izravno prenosila Radio-televizija Srbije i nekoliko televizija s nacionalnom frekvencijom, Vučić je naglasio kako je svjestan da će zbog svojih poruka potaknuti kritike i izvana i na domaćoj političkoj sceni.

"Da nas gazite - nikad nećete moći! Govorim to svjestan da ću biti na udaru svjetskih moćnika i domaćeg ološa. Ali, ja rezervnu domovinu nemam, moja djeca živjet će u Srbiji i ostat će ovdje", rekao je Vučić, obraćajući se pristašama naizmjence s "dragi prijatelji" i "dame i gospodo".

On je poručio da nije uplašen ni prosvjedima u Srbiji ni vanjskim prijetnjama.

"Ni jači od vas iz Prištine nisu uspjeli poniziti Srbiju - nećete ni vi. Mislili su me uplašiti prosvjedima ovdje, prijetnjama izvana, da ću ih moliti da bih ostao na vlasti. Ne molim nikoga ni za što, a i kad sam najteže breme preuzimao - znao sam koliko je to dobro za naš narod", rekao je Vučić, povremeno prekidan povicima "Aco Srbine".

"Odgovor Srbije je - ne, ja vam to neću dopustiti. Ja sam tu da štitim naš narod, našu domovinu", rekao je Vučić, pobrojivši što sve pregovaračkom platformom Priština traži od Srbije, uz uzajamno priznanje, isplatu ratne odštete, suđenje za "spolne zločine" nad Albankama...

"Nije to dovoljno, jer stoji da ako to uradimo danas, u granicama današnjeg Kosova, time bi se samo kvalificirali da jednog dana oni priznaju nas i oproste naše neke grijehe. To je preduvjet da pokažemo znake povjerenja, da bi i oni mogli priznati Srbiju - kao da nismo država, pa nam je stalo da nas priznaju. Da nije tužno, bilo bi smiješno“, rekao je Vučić.

On je ocijenio kako "Priština sa zapadnim partnerima želi poniziti Srbiju" i da ne žele kompromis misleći da uz sebe imaju SAD i EU.

On je rekao kako je prije šest mjeseci upozorio europsku visoku predstavnicu za vanjsku i sigurnosnu politiku i posrednicu u pregovorima s Prištinom Federicu Mogherini da je nacrt platforme kosovskih Albanaca "uvod u katastrofu na cijelom Balkanu" i da je "10 puta molio" da se to spriječi, ali reakcija nije bilo.

Ustvrdio je kako mu je obećano da se platforma "neće ni naći na dnevnom redu kosovske skupštine, a kamo li da bude izglasana".

"Prevarili su me, a još više sebe... A da smo mi donijeli ovakvu platformu, bukvalno bi mene objesili u Bruxellesu", rekao je Vučić, poručivši kako Srbija, unatoč svemu, nastavlja europski put, "prije svega čuvajući sebe, brinući o svojim ljudima i svom narodu na Kosovu".

Ranije u petak Vučić je u razgovoru s podtajnikom za politička pitanja Sjedinjenih Država Davidom Haleom rekao da će odgovor Beograda na pregovaračku platformu Prištine o nastavku dijaloga biti "odlučan, ozbiljan, odgovoran i čvrst".

Politički prioritet Prištine je, kako se navodi, da postigne sporazum sa Srbijom koji bi Kosovu omogućio napredak ka univerzalnom priznanju i članstvu u Vijeću Europe, Europskoj uniji i UN.

"Cilj ovog sporazuma je rješavanje svih otvorenih pitanja, što omogućava dvjema državama da priznaju suverenitet jedna drugoj i otvaranje puta Kosova u UN-u i EU", navodi se u dokumentu usvojenom u Prištini.

Službeni Beograd ocijenio je platformu kao "posljednji čavao koji je Priština zabila u kovčeg dijaloga".