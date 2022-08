Vučić crtao po ploči, predložio Brnabić za mandatarku, a zbog krize otkazao paradu ponosa

U skladu s Ustavom, pošto sam saslušao mišljenja predstavnika izbornih lista...donio sam odluku o prijedlogu kandidata za predsjednika vlade, rekao je Vučić u obraćanju naciji, tijekom kojeg je računao i crtao po školskoj ploči.

- Predlažem Narodnoj skupštini Srbije Anu Brnabić kao kandidatkinju za predsjednicu vlade. Ana neće biti četiri godine predsjednica vlade. Njezin će mandat trajati kraće i doći će do promjena u vladi 2024. - kazao je.

Vučić je Brnabić predložio nakon što je saslušao mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Istaknuo je da je važno da ona ostane na čelu vlade kako bi Srbija mogla nastaviti raditi na rješavanju problema za jesen i zimu.

- Vrlo je važno da u tom razdoblju imamo nekog tko je iskusan - dodao je.

Lista "Zajedno možemo sve" Srpske napredne stranke osvojila je na parlamentarnim izborima 3. travnja 42,92 posto što joj osigurava 119 od 250 mandata u parlamentu.

Vučić je ranije rekao da "na novu vladu nećemo čekati dugo - dva ili tri tjedna nakon što mandatar bude izabran".

Otkazao paradu ponosa

- Bit će otkazana parada ponosa koja je trebala biti u rujnu. Ne možemo u ovom trenutku, kada imamo i otvoreni Balkan i krizu na KiM koja neće prestati najmanje do 31. listopada, nemamo nikakav pomak, nemamo se kamo pomaknuti. Moramo se baviti energetikom, sušom, imamo mnogo kriza. Jel' vam toliko malo KiM vrijedi kad vam je parada isto što i KiM? Pa sram ih bilo jer im je to jedini politički program. Meni se te manifestacije nisu nikada dopadale, ali baš me briga, tog dana ne moram ništa drugo raditi. Ti ljudi su naša braća, sestre, roditelji, a samo se pravite da to ne vidite - rekao je Vučić, a prenosi Kurir.

