Vučić dao ostavku u SNS-u, kiša lijevala k'o iz kabla: 'Tu sam jer me strah da ne izgubim posao'

Ovdje sam jer nam je došla takva direktiva. Nemam ugovor za stalno, već na određeno. Strah me je da ne izgubim posao, govori nam nastavnik, koji je na skup Aleksandra Vučića u Beogradu stigao organiziranim prijevozom iz Novog Sada.

Pristaše Srpske napredne stranke su od ranih jutarnjih sati stizale u Beograd autobusima. Prema neslužbenim informacijama, za to su bila osigurana čak 2200 autobusa, zbog čega su mnoge agencije morale otkazati neka druga putovanja, medu ostalim i školska, a i u gradskim prijevozima nastao je kaos. Među okupljenima bili su i brojni ljudi koji bili primorani doći na skup jer rade u nekim državnim ili lokalnim poduzećima. No, Vučićeva stranka se pobrinula da sve bude kako oni žele pa su nekima bile osigurane dnevnice, a uz to za sve je bilo sendviča, vode, ali i čokolade s likom i djelom samog Vučića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Među brojnima su bili i oni koji su iskoristili situaciju i besplatan prijevoz do Beograda kako bi malom razgledali grad, ali i posjetili rodbinu, prijatelje ili djecu koja su na studiranju u srbijanskoj prijestolnici.

- Sin mi studira u Beogradu pa sam usput došla da ga vidim i da mi donesem neke stvari. Okupilo nas se dosta iz našeg grada - govori nam mještanka Šapca, koja je na sebi imala bijelu majicu s natpisom “Šabac je uz Vučića”.

Svaki ogranak Srpske napredne stranke je imao točno određenu kvotu ljudi koji su morali dovesti u Beograd. Za svaku skupinu određen je koordinator koji je zapisivao jesu li se pojavili svi koji si trebali te su pazili da budu cijelo vrijeme na nazočni na mitingu.

No početak skupa obilježila je jaka kiša, a veliki dio okupljenih počeo se razilaziti i prije nego što je Vučić izašao na pozornicu. Horde ljudi strovalile se niz beogradskih ulica, dok je kiša lijevala kao iz kabla.

- Cijela sam mokra, i gaće su mi mokre. Katastrofa, katastrofa… - govorila je nezadovoljna žena dok je napuštala skup na koji je došla bez kišobrana i kabanice.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Iako su Vučić i njegova klapa najavljivali da će ovo biti najveći skup ikada, dogodio se fijasko. Ni nepunih pola sata nakon službenog početka skupa krenuo je jaki pljusak te su ljudi počeli masovno odlaziti s njega. Niti koordinatori nisu mogli držati ljude na okupu, a mnogi od njih su i sami otišli. Do Vučićevog govora ostalo je nekolicina ljudi na samom trgu ispred Skupštine, ostalo je sve zjapilo prazno. Oni najvjerniji su dočekali Vučića, koji je zadnji govorio, s usklicima: “Aco, Srbine!”.

- Pred nama je težak period. Znajte da nemamo kud, pritisli su nas lažima i prevarama sa svih strana. Ništa loše nikome nismo učinili. Možemo samo braniti svoju zemlju i čuvati svoj narod. Srbija neće sjediti prekrštenih ruku. Hoćete protjerivati Srbe? Nećete ih protjerati.

- 11 godina sam vjerno služio državi i narodu. 11 godina sam i na čelu SNS-a, stranke poštenih ljudi, divnih domaćina, ljudi koji su promijenili Srbiju. Ovo je posljednja večer u kojoj se obraćam kao predsjednik SNS-a čiji ću član ostati. Već za Vidovdan krećemo u formiranje pokreta koje sam zamislio kao nešto šire od svih naših stranaka - rekao je Vučić.

Prije njega govorili su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, šef srbijanskih socijalista Ivica Dačić, glumac Lazar Ristovski, tenisač Janko Tiposarević, Milan Knežević, crnogorski političar koji je od uzbuđenja ostao bez glasa. Svi su oni na kraju naglašavali kako je “Kosovo Srbija” na što su okupljeni najžešće skandirali.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Među govornicima bio je i ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjarto, koji je bio posebno hrabar kritizirajući isti Zapad i EU od kojih njegova država, koja grca u inflaciji, dobiva velike iznose novca. On je cijeli svoj govor čitao na srbijanskom jeziku.

- Srbi i Mađari su od povijesnih neprijatelja postali povijesni prijatelji i da za to mogu zahvaliti svojim liderima. Za dva naroda je zajedničko to što smo izloženi…