Vučić igra na sve ili ništa: Litijem kupuje Njemačku koja zbog litija šuti o krađi izbora

Aleksandru Vučiću litije su se posrećile. To su bile one crkvene procesije u Crnoj Gori, na kojima je faktički dovršena duga vladavina Mila Đukanovića. No Vučićeva se vlast ljulja na litiju. Litij je alkalni metal iz kojega se rade baterije za električne automobile, ali i dosta važnih elemenata u mobitelima i informatičkoj industriji. Vučić već godinama opsesivno želi otvoriti rudnik litija u Srbiji. Koncesiju za rudnik dobila je multinacionalna kompanija Rio Tinto. Prije izbora Vučić je derogirao sporazum s Rio Tintom, ali ga je nakon izbora obnovio i izazvao masovne demonstracije.

