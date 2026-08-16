Vučić išao oprati automobil. Posvađao se sa šmrkom, imao problem sa žetonom

Aleksandar Vučić objavio je video posjete autopraonici.

– Namjestio sam si telefon da može snimati jer ne mogu baš dok vozim gledati u telefon. U svakom slučaju, imamo još mnogo toga napraviti, mnogo cesta popraviti i posebno pomoći ljudima koji ne žive u centru – poručio je tijekom vožnje.

Imao je manjih problema sa žetonom i šmrkom.

- Pokušao sam oprati auto. Svađao sam se s crijevom i žetonima, na tepihe zaboravio, ali je na kraju operacija bila djelomično uspješna. Pripreme za kampanju privode se kraju - objavio je predsjednik Srbije.