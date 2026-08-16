Pokušao sam oprati auto. Svađao sam se s crijevom i žetonima, na tepihe zaboravio, ali je na kraju operacija bila djelomično uspješna. Pripreme za kampanju privode se kraju, objavio je predsjednik Srbije
ACO U AUTOPRAONICI
Vučić išao oprati automobil. Posvađao se sa šmrkom, imao problem sa žetonom
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Aleksandar Vučić objavio je video posjete autopraonici.
– Namjestio sam si telefon da može snimati jer ne mogu baš dok vozim gledati u telefon. U svakom slučaju, imamo još mnogo toga napraviti, mnogo cesta popraviti i posebno pomoći ljudima koji ne žive u centru – poručio je tijekom vožnje.
Imao je manjih problema sa žetonom i šmrkom.
- Pokušao sam oprati auto. Svađao sam se s crijevom i žetonima, na tepihe zaboravio, ali je na kraju operacija bila djelomično uspješna. Pripreme za kampanju privode se kraju - objavio je predsjednik Srbije.
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