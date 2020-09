'Vučić je u Bijeloj kući brutalno odbio priznati neovisno Kosovo'

<p>Srbijanski šef diplomacije <strong>Ivica Dačić</strong> izjavio je u četvrtak da je predsjednik Srbije <strong>Aleksandar Vučić</strong> "brutalno" odbio točku o priznanju neovisnosti Kosova koja je dio prijedloga od 16 točaka na sastanku u Bijeloj kući s predstavnicima Kosova.</p><p>Dačić je za TV Pink rekao kakao je, prema najnovijim informacijama koje je dobio iz Washingtona, Vučić "vrlo brutalno odbio točku 10", kojom se, kako je medijima ranije rekao ministar financija <strong>Siniša Mali</strong>, traži međusobno priznanje Beograda i Prištine.</p><p>Točno je da je papir sa svim ovim prijedlozima, između ostalih i točka 10 na pregovaračkom stolu, a dobio sam informaciju iz Washingtona da je Vučić na "vrlo brutalan način" odbio tu točku, rekao je Dačić u specijalnoj emisiji TV Pink u povodu dijaloga Beograda i Prištine koji je danas počeo u Bijeloj kući pod pokroviteljstvom američke administracije.</p><h2>'To je za Srbiju neprihvatljivo'</h2><p>Jasno je rekao da je za Srbiju to neprihvatljivo i da će se Vučić ponašati u skladu sa Ustavom. Nema tu pitanja da li će Vučić to prihvatiti ili ne, istaknuo je Dačić, navodeći da je "citirao kako mu je rečeno iz Washingtona".</p><p>- Nije to naše izaslanstvo izmislilo, pročitali su što piše u tom papiru na stolu - naveo je Dačić, komentirajući vijest da je specijalni izaslanik <strong>Richard Grenell </strong>opovrgnuo tvrdnje u medijima kako je je Srbiji uručen papir o priznanju neovisnosti Kosova.</p><p>Dačić je rekao kako papir s tim tekstom nikada prije toga nije predočen srbijanskom izaslanstvu.</p><p>Bilo je riječi o drugim stvarima, o ekonomiji, a ovo je pokušaj da se prošire teme, ocijenio je Dačić, istaknuvši da se očekuje i razgovor u Bruxellesu 7. rujna, te da se za rješenje interesiraju i Njemačka i Francuska, institucije EU.</p><p>Imate i članice Vijeća sigurnosti koje čekaju to rješenje. Mnogo je aktera i nesumnjivo da je ovo jedan od pokušaja da se ima neki ekskluzivitet i, uz posredovanje jedne velike sile, poput SAD, dođe do nekog rješenja, ocijenio je Dačić.</p><p>On je naglasio kako "bez dogovora sa Srbijom nema rješenja za pitanje Kosova", te da "dogovor sa Srbijom znači pravedno rješenje".</p><p>Član srbijanske delegacije u Washingtonu ministar financija Siniša Mali rekao je ranije beogradskim medijima da je izaslanstvo Srbije na početku sastanka Beograda i Prištine dobilo "nikada gori papir" od kako su počeli pregovori, te da među 16 točaka 10. točka podrazumijeva međusobno priznanje.</p>