- Milanović se iznenadio snažnim napretkom Srbije, a onda je Vučić postao zlikovac - rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu za Kurir.

- Zašto danas 122 teksta u hrvatskom tisku, zabrinuti su jer nema više njihove pune dominacije na Balkanu, kao što je bilo za vrijeme nekih drugih predsjednika Srbije. Ja ne želim uvredom uzvraćati na uvrede - rekao je Vučić.

- Srbija više nije vreća za udaranje, ne mogu računati na sigurnu mrežu kriminala, i ja sam zadovoljan zbog toga - rekao je Vučić.

Podsjetimo, Milanović je u ponedjeljak u izlaganju na sveučilištu Columbia rekao da je Vučić bio ratni huškač, što je izazvalo buru u Srbiji.

"Vi ne možete prijeći preko toga koje uloge su neki ljudi imali na našem prostorima zadnjih trideset godina. Tu se prolijevala krv, palilo se, ubijalo, a neki ljudi su to poticali", pojasnio je danas Milanović.

Dodao je da je Hrvatska ipak "džentlmenski prešla preko toga, ali i da neće zabijati glavu u pijesak kao što rade mnogi u Srbiji".

"Mislim da je Vučić ponosan na to što je radio. To je nešto što treba konstatirati povremeno, naročito kada se netko otme i šalje na dnevnoj osnovi nekakve svoje političke holograme, glasnogovornike i huškače da govore sve što im padne na pamet u njegovo ime. To je prljavo i metodološki jeftino“, rekao je Milanović.

Vučić je, pak, izjavio da Milanović govori takve stvari o njemu, "plitke i niske uvrede", jer je Hrvatska ljubomorna na gospodarski uspjeh Srbije. Ocijenio da Milanoviću smeta to što će Srbija ove godine preteći Hrvatsku po ukupnom iznosu BDP-a, i to "za 300 do 600 milijuna eura razlike".

"Ukupan BDP Srbija ima veći i od Luksemburga. Ali BDP po glavi stanovnika Hrvatske i Srbije nisu ni blizu. Srbija je tu puno bliža Albaniji", kazao je.

"Srbija što se tiče opće razine razvijenosti nije na razini Hrvatske. U Hrvatskoj se po svim parametrima živi bolje i bogatije, a mi smo svojom razinom nezadovoljni", dodao je.