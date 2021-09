Zoran Milanović izjavio je u New Yorku da je najveća prepreka ulasku Srbije u Europsku uniju činjenica da je Aleksandar Vučić bio "ratni huškač 90-ih". No to nije pravi problem. Problem je što je Vučić danas autokrat.

"Najteža stvar je to što je Aleksandar Vučić bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih", izjavio je predsjednik Zoran Milanović na predavanju na Sveučilištu Columbia u New Yorku, naglasivši kako upravo tu činjenicu smatra najvećom preprekom ulasku Srbije u Europsku uniju. Kazao je to predsjednik zemlje koja još uvijek ne zna je li vojnik koji je na Koranskom mostu 1991. godine ubio 13 nenaoružanih zarobljenika JNA heroj ili zločinac. A kako smo nedavno čuli, nije s tim na čistu ni sam Milanović. Devedesete su, dakle, prepreka u razvoju i onih zemalja koje su već ušle u Europsku uniju. Međutim, Milanović u svojoj ocjeni Vučića nije otišao dovoljno daleko. Nije išao do kraja. Nije rekao koji je pravi razlog zašto Srbija još uvijek nije na putu prema EU. A to je činjenica da se Vučić zapravo nije popravio od tih ratnih devedesetih. Metastaze On je mutirao, metastazirao, Srbiju drži u šaci i ne daje joj da diše. Vučić je od Srbije stvorio valstiti kalifat, mini kopiju Putinove Rusije u kojoj kontrolira svaki aspekt društva, progoni medije ili ih koristi za svoje obračune, ubio je političku scenu, zatrovao građane i zarobio ih u stare propagandne mitove prilagođene novim vremenima. Zapravo, Miloševićeve recepte iz devedesetih Vučić koristi u konsolidaciji svoje vladavine. Širenje (veliko)srpstva, huškanje, razvijanje srpskih zastava, prozivanje dežurnih neprijatelja, odvraćanje pažnje od vlastitih promašaja upiranjem prsta u fantomske vanjske prijetnje, od Hrvatske, preko BiH, do Crne Gore i Kosova... Vučić vodi svoje hibridne ratove protiv susjeda, ali i ratove protiv bilo kakve konkurencije u Srbiji, protiv napredne, liberalne, moderne Srbije. To je problem Vučićeve Srbije. Ne ono što je Vučić bio 90-ih, nego ono što je Vučić danas. Retorika 90-ih Potvrđuje to i reakcija Vučićeva psa čuvara Aleksandra Vulina koji je spremno ustao u obranu svog predsjednika i proglasio Milanovića "jednim od najglupljih hrvatskih političara i skrivenim sljedbenikom ustaša". To je ta retorika. A zašto je Zoran Milanović koristio retoriku devedesetih, a ne retoriku državnika Europske unije i predsjednika zemlje koja bi trebala biti predstavnik liberalne, moderne, europske države? Zato što se ona bolje uklapa u njegov narativ u zadnjih godinu dana. U njegovo političko širenje prema nacionalističkoj desnici, u preuzimanje tuđmanovskih retoričkih obrazaca i populističko bildanje rejtinga. Izlizana i izraubana optužba na račun Vučića da je bio huškač 90-ih snažnije odzvanja u svijesti hrvatskih građana kojima se Milanović želi približiti, od retoričkih finesa o razvoju europskih, liberalnih, modernih, prosvijećenih, otvorenih demokracija. Uostalom, Milanović ima svoje probleme s 90-ima, od Oluje i hrvatskih ratnih zločina, do Mihajla Hrastova, haških osuđenika iz BiH i Tuđmanova političkog nasljeđa. Vučićevski obračuni A imao je Milanović i svoje "vučićevske" obračune s neistomišljenicima: sa Žarkom Puhovskim kojeg je potjerao s televizija i proglasio "drukerom i izdajicom", sa ženskim udrugama i kritičarima, čak i s novinarkom koju je praktički istjerao s Twittera. Kao što je imao i svoj serijal šovinističkih uvreda na račun Sarajeva i Bošnjaka, dok je Milorad Dodik ustajao u njegovu obranu.

Nacionalistički narativ i dalje je veoma žilav u hrvatskom društvu. Kad idu odvojene kolone u Jasenovac ili kad se dodvorava ustašama ili kad se upušta u reviziju povijesti. Kako je tek onda u Vučićevoj Srbiji? Milanović je trebao iskoristiti Vučića kao primjer kako se ne smiju voditi države u modernoj Europi trideset godina nakon početka ratova. U interesu Europske unije, ali i Hrvatske, kao i same Srbije. Dopingirana verzija Jer modeli Vučićeve vladavine tek su možda "dopingirane" inačice političkog ponašanja koje primjećujemo u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama u okruženju. Vučić spada u onu kategoriju političara od kojih se Hrvatska treba ograđivati, ne samo zbog ratnog nasljeđa, nego zbog aktualnog modela vladanja. Ali eto, s Orbanom HDZ njeguje bratske odnose, a Janša predstavlja Hrvatsku u Europskom vijeću. Milanović je, dakle, mogao iskoristiti priliku da se u New Yorku distancira od takvih vladara, takvih političkih obrazaca, takvih tendencija u regiji. Ipak, on je ziheraški odigrao na veoma predvidiv argument o Aleksandru Vučiću kao "huškaču iz 90-ih", premda je danas Vučićevo huškanje raširenije, opasnije, zlokobnije. Jer je njegova politička moć neusporedivo veća. Ispada kao da Milanović danas želi nastaviti te ratne obračune iz 90-ih - a da se Vučića pita, i iz 40-ih - umjesto da se obračuna s Vučićevom politikom koja je danas na snazi. Možda zato što mu je tako jednostavnije. A možda i zato što će na tome zaraditi političke bodove. Kao i na Vulinovu odgovoru.