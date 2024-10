Vučić može, ali Milanović nikako ne: 'Pokvario bi ugođaj! Oporba ljuta: Zvali su četnika bez brade

Hrvatska ustavno usklađena vanjska politika ne postoji. Ustav pregažen kao plitki potok. Dolazi li vladajući Penava, potpredsjednik Sabora i gradonačelnik grada Vukovara u Dubrovnik kako bi pozdravio Vučića? Dolazi li s Vučićem možda i njegov Šljivančanin, osuđen za ratni zločin u Vukovaru? Podržava li vladajući DP nepozivanje predsjednika, a pozivanje Vučića u Dubrovnik?, objavila je bivša premijerka Jadranka Kosor uoči dolaska ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Dubrovnik. Na njemu sudjeluju predstavnici iz 12 zemalja. Dolazak je potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali na njemu nije dobrodošao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Zelenski je u Hrvatsku doputovao u jeku još jednog političkog sukoba između Milanovića i Plenkovića i to baš oko Ukrajine, nakon što je predsjednik Republike odbio dati suglasnost Ministarstvu obrane za slanje do pet naših vojnika u misiju NATO-a kako bi obučavali ukrajinske vojnike u Njemačkoj.

Andro Krstulović Opara (HDZ) rekao je kako je dobro što je Zelenski dogovorio s Plenkovićem da Milanović ne bude u Dubrovniku.

- Milanović je protiv europske politike uvođenja mira u Ukrajinu. Nijedan put se nije susreo s gospodinom Zelenskim. Nikad nije dao izravnu potporu Ukrajini. Rekao je u Crnoj Gori da smo mi svi odgovorni jer smo uvalili Ukrajinu u velike nevolje. Njemu nije mjesto na tom skupu. Dobro je predsjednik Zelenski dogovorio s gospodinom premijerom da gospodin Milanović ne bude danas na summitu u Dubrovniku jer mu ondje nije mjesto - rekao je Krstulović Opara.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman (HDZ) rekao je kako bi Milanović svojim dolaskom pokvario vrijednosti.

- On ima svoje događaje i formate, sudjeluje u procesu Brdo Brijuni u Crnoj Gori, a ovo je događaj koji je organizirala Vlada, predsjednik Vlade. Svaki dužnosnik ima svoj format i događaj koji organizira. Ne znam bi li bilo bolje da je i on tu, s obzirom na njegove izjave samo bi pokvario vrijednosti. Njegove izjave su vrlo kontroverzne, u jednom trenutku je neutralan, a u drugom uspoređuje Vladimira Putina i Benjamina Netanyahua, svašta smo čuli. Čovjek koji se nalazi u Crnoj Gori i koji ne prepoznaje prostor u koji je došao - rekao je Radman.

Dodao je kako Milanović radi štetu hrvatskim nacionalnim interesima.

- Što govoriti o politici predsjednika koji ne zna koje su mu dužnosti i što bi trebao raditi. Milanović pet godina nije napravio ništa osim što nas je blamirao, uporno ponavlja jednu te istu laž i zastrašuje hrvatsku javnost - dodao je Radman.

Krešo Beljak (HSS) i Zvonimir Troskot (Most) rekli su kako je Milanović trebao prisustvovati summitu jer i on spada među kreatore hrvatske vanjske politike.

- Plenković i njegovi proxyji preuzeli su Vučićevu retoriku - rekao je Beljak.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je rekao kako je ovaj potez nedopustiv.

- Apsolutno je nedopustivo da osoba koja, vjerojatno, ni dan danas nije sigurna je li Dubrovnik hrvatski grad, bude pozvana na summit u taj isti Dubrovnik, a da izravno izabrani predsjednik RH na taj isti summit nije pozvan. To govori o okupiranosti institucija i nesuradnji između sukreatora vanjske politike i to je definitivno sramota za RH - rekao je Hajdaš Dončić.

S obzirom na to da se radi o summitu na kojem sudjeluju zemlje jugoistočne Europe, zastupnicama i predsjedničkim kandidatkinjama Mariji Selak Raspudić (nezavisna) i Ivani Kekin (Možemo!) razumljivo je da je na njega pozvan i Vučić, ali naglašavaju da se tim više trebalo zvati i Milanovića.

- Kritična sam prema predsjedniku i kritizirala sam njegov odnos prema Ukrajini, međutim, želim biti pravedna i tu treba naglasiti da je ovo pitanje njegova legitimiteta i činjenice da je on još uvijek predsjednik RH. Samom svojom dužnošću bi on trebao biti pozvan na summit - rekla je Selak Raspudić.

Dodala je kako ovakva situacija na relaciji Pantovčak-Banski dvori šteti državi "jer pokazujemo snažno nejedinstvo koje nas čini i sigurnosno vrlo ranjivima".

- Činjenica da je Vučić pozvan ne škodi Hrvatskoj nego, prije svega, iz percepcije srbijanske politike može biti za njega problematična. On je tu u puno nezgodnijoj situaciji nego što smo mi koji smo ga zvali zato što će morati zauzeti jasan stav o Ukrajini, a time i prema zapadnim saveznicama, u odnosu na svoj stav prema Rusiji - dodala je Selak Raspudić.

Kekin je rekla kako je ovo nastavak "protuustavnog ponašanja premijera Plenkovića koji kontinuirano ignorira instituciju predsjednika jer ima problem s osobom koja je na čelu te institucije".

- Oni su sukreatori vanjske politike i potpuno je neprihvatljivo da predsjednik RH nije pozvan. Radi se o skupu koji obuhvaća cijelu regiju i razumijem zašto su pozvani čelnici drugih zemalja, pa i Vučić, ali to još dodatno pogoršava činjenicu da nije pozvan naš predsjednik. To što Plenković tvrdi da je netko prorus ili ne, tvrdio je on to za cijelu oporbu i to za onu koja je, dok je njegov ministar čitao Lavrovljevu poeziju, upozoravala što ruski režim osvaja u Hrvatskoj u energetskom i gospodarskom pogledu - rekla je Kekin.