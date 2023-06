Vučić na rođendanu Šešeljevog sina: Slavili su uz pjesmu koja veliča četničkog vojvodu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je na rođendanu sina osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja, piše Klix.ba.

POGLEDAJTE VIDEO

Beogradski odvjetnik Čedomir Stojković objavio je snimku na Twitteru koja prikazuje Vučića u društvu uz pjesmu koja veliča četničkog vojvodu Pavla Đurišića.

- Sramota čovječanstva što se predsjednik Srbije napija zajedno sa zločincem Vojislavom Šešeljem - napisao je uz snimku.

- To što se napija s njim dok slušaju pjesmu koja slavi Pavla Đurišića, četnika čije su jedinice činile zločine tokom II. svjetskog rata, a poslije on lično se udružio s jedinicama NDH i konačno u operaciji Vajs 1943. se udružio s nacističkim snagama radi napada na naše stanovništvo je druga stvar, koju je mogao znati svako tko je htio. To što ta pjesma ima primitivni melos vojnih jedinica koje su činile genocid u Srebrenici je treća stvar - dodao je.