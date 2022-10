Vučić: Ne postoji racionalno objašnjenje za intervenciju Hrvatske. Sve zbog Jasenovca!

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić na samitu u Pragu razgovara o inicijativi za uspostavljanje Europske političke zajednice.

Razgovarao je s predstavnicima Norveške te će na osnovu njihovim savjeta pripremiti energetsku strategiju.

- Puno dobrih stvari se tu čulo te kojim putem će Europa ići - kazao je te dodao da se razgovaralo o izgradnji naftovoda, plinovoda kako bi se energenti mogli koristiti iz cijeloga svijeta.

Navodi da će u subotu više govoriti o novim investicijama.

Rekao je kako očekuje predsjednika Azerbajdžana, Ilhama Alijeva uskoro u Beogradu, kako bi osigurali novi izvor nafte.

- Ovo što smo s Rusima radili bilo je po dobroj cijeni, želio sam nastaviti, ali nismo uspjeli se dogovoriti. Želim ljudima objasniti što se dogodilo s naftom. Jučer, na tom sastanku, kada je već sve trebalo proći, na inicijativu Hrvatske, a podržano od strane dviju zemalja, s dnevnog reda je skinuta tema. Hrvatski premijer je izašao s tezom kako nije fer da Srbija ima tu cijenu nafte - rekao je Vučić.

- Odluka o nafti je odgođena do 1. studenoga, no ne postoji racionalno objašnjenje za hrvatsku intervenciju, osim zato što sam htio ići u Jasenovac - dodao je Vučić te rekao kako su neki komentirali da odluka o nafti nije fer prema Srbiji, prenosi Blic.

- Na drugom panelu sam dobio informaciju da su svoje nezadovoljstvo izrazili Orban i Rama. Nije loše što je ta odluka za sada odložena. Mi smo manji potrošači od Mađarske, Češke i Bugarske. To bi im valjda smetalo, a ovi troše više ruske nafte pa ne smetaju. Nikakve tu želje nije bilo nego da napakoste Srbiji - smatra.

'Svatko može reći što želi, osim Srba...'

Večeras će održati i sastanak s predsjednicom Europske komisije, Ursulom von der Leyen.

Komentirao je i kako se danas nije svađao s novinarima iz Hrvatske, već je odgovarao na njihova pitanja.

- Kad nemate argumente, morate upasti nekima u riječ i vikati. Nažalost, ima medija u Srbiji koji su jedva čekali da na takav način to prenesu. Postoji mreža ljudi koji se raduju svakom neuspjehu Srbije, misleći da je to neuspjeh Vučića. Pokušat ću odgovoriti na to. Srbije može uvoziti svaku naftu osim ruske. U pravu ste. Svatko može ići u Jasenovac, ako se ne zove Aleksandar Vučić i ako nije predsjednik Srbije. Svatko može koristiti ćirilicu, ali isključivo u svoja četiri zida. Svatko može reći što želi, osim Srba koji ne mogu podignuti glas ni po pitanju svojih prava - komentirao je.

'Nikada ne kasnimo ni dana s plaćanjem. Što još hoćete od nas?'

Zapitao se i tko daje pravo Hrvatskoj da određuje čiju će naftu Srbija kupovati.

- I kada su sve to radili, i zabranjivali pristup Jasenovcu, ja sam i tada govorio da nismo imali problema s korištenjem JANAF-a, naftovoda koji smo zajedno gradili u Jugoslaviji. Bili su pouzdani. No, to više nisu, a pritom 70 posto biznisa JANAF-a se zasniva na Srbiji. Nikada ne kasnimo ni dana s plaćanjem - rekao je Vučić.

Kazao je i kako Ukrajina više neće izvoziti struju, što će stvoriti još veći pritisak na europske zemlje.

- Sada ja pitam, kako ćemo preživjeti ako ćemo sebi unutar Europe podmetnuti nogu zato što je neki Vučić htio otići položiti cvijet u Jasenovac. Ne postoji nijedno racionalno objašnjenje. Mi smo svu tu naftu plaćali, skladištenje, transport i takse. Što još hoćete od nas? Tko sve vi da nam određujete od koga ćemo kupovati, a od koga ne? Sada već imamo problem i s dizelom - kazao je.

