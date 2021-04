Nismo zainteresirani za stvaranje "Velike Srbije", za nas 'velika Srbija' znači bolju ekonomiju, više tvornica, provođenje zelene agende, ali bez ugrožavanja gospodarstva, bolje plaće, bolju infrastrukturu, poručio je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Vučić je, međutim, naglasio da, kada to kaže, čuje ljude kako poručuju da mu ne vjeruju.



- Dobro, jasno mi je da treba proći vrijeme da dokažemo da smo iskreni - rekao je Vučić govoreći u serijalu razgovora organizacije Atlantski savjet, naglasivši kako je na pitanje o tome hoće li biti rata već odgovarao.





- Ljudima je dosta rata, zbog toga su napuštali ovu regiju proteklih 25 godina, a sada vidimo da se polako vraćaju - a nama je potrebno da se mladi, talentirani, pametni vrate, a ne novi ratovi i nestabilnost - poručio je Vučić.



On je ocijenio kako samo "glupi" misle da bi im ratna retorika donijela pobjedu na izborima.



- Nećemo to dopustiti. Čak i ako netko hoće ratovati, neće ratovati s nama, i to možemo jamčiti - poručio je Vučić.

Pitanje o mogućim novim ratovima i podjelama u regiji potaknulo je posljednjih dana objavljivanje navodnog non papera o podjeli BiH, čije se autorstvo pripisuje slovenskom premijeru Janezu Janši, koji je to odlučno odbacio.

Vučić je tijekom dana boravio u Banjoj Luci gdje je također rekao da odbija i razmišljati o novim ratovima na Balkanu. Ranije je već kazao kako spomenuti non paper nije vidio.