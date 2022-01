Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti prvi put otkako je obznanjeno da se sprema atentat na njega. Podsjetimo, jučer je to na jednoj srpskoj televiziji priopćio ministar obrane Aleksandar Vulin.

Vučić se obratio iz vlaka te komentirao kako "nema ljepšeg mjesta za obraćanje od ovog predivnog vlaka kojeg smo kupili od Švicaraca".

Što se tiče planiranog atentata, Vučić je rekao da je jedna zemlja EU proslijedila operativna saznanja i dala im mnogo detalja.

- Hvala im na tome. Ali ljudi imaju svoje probleme, ne žele živjeti i sa mojim problemima. Zato ne mislim da je to od posebnog značaja za ljude - rekao je.

Na pitanje brinuli ga te informacije, poručio je kako je to na nadležnim službama.

- Ponosan sam na to što godinu i dva mjeseca nismo imali mafijaško ubojstvo - poručio je.

- U tom dopisu je bilo sedam imena iz više zemalja, je li to istina ili nije, ne mogu tvrditi. Nadležne službe rade sve da se to spriječi. Ta zemlja EU je bila izuzetno fer, razgovarali su s našim ljudima, raspisali su tjeralice. Zna se tko je trebao donijeti oružje, tko je kome trebao predati... Sve ima ime, nisu to prazne priče - objasnio je i dodao kako su puno toga napravili po pitanju "velikih uhićenja narko kartela".

- Zato nekim ljudima smetate. Od ljudi koje sam vidio na popisu, niti jednog nikada nisam vidio ni čuo, pa ne postoji ni jedna osobna stvar. I naravno, destabilizacija Srbije bi svima bila u interesu - poručio je i dodao kako je najvažnije sačuvati stabilnost i nastaviti borbu protiv kartela.

- Strukture osiguranja su sve bolje, ljude zanima hoće li njegovom djetetu netko u školi dati drogu. Tu moramo biti jači - zaključio je.