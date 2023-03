Vučić o sankcijama Rusiji: 'Do sada nije bilo potrebe, ali...'

Ne mogu se zakleti da to nećemo učiniti, i ne mogu obećati jer bi to bilo neodgovorno, ali naš je stav toliko čvrst da to do sada nismo morali učiniti, prokomentirao je u razgovoru za TV Happy Aleksandar Vučić o mogućim sankcijama Rusiji u budućnosti. Njegove izjave prenijela je ruska državna novinska agencija Tass.

- Mi ne uvodimo sankcije protiv Ruske Federacije, a ja sam napisao zaključak na Vijeću sigurnosti Srbije, konzultirali smo se o svakoj riječi, ali ja sam ih napisao. Pratili smo svaku riječ i definirali politiku Srbije, za koju ponekad plaćamo cijenu - istaknuo je srpski predsjednik.

Vučić je prošle godine govorio kako Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji dokle god ne bude postojala egzistencijalna ugroženost za Srbiju i njezine građane.

- Ako dođemo u situaciju da smo egzistencijalno ugroženi, obratit ću se građanima i reći - moramo. Ali, mislim da još nije taj trenutak - rekao je u lipnju Vučić za TV Prvu i naglasio da "Srbija ništa ne duguje Rusiji".

