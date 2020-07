Vučić: 'Obećao sam sigurnost i mir, huligani neće pobijediti'

U Beogradu se šesti dan zaredom skupljaju građani, nezadovoljni vodstvom predsjednika Aleksandra Vučića tijekom korona krize. Peti je dan prošao bez većih incidenata

<p>U Beogradu se šesti dan zaredom skupljaju građani, nezadovoljni vodstvom predsjednika Aleksandra Vučića tijekom korona krize. Prosvjedi su krenuli nakon što je Vučić najavio kako će ponovno uvesti policijski sat u Beogradu zbog velikog porasta oboljelih, no nakon prvog dana je taj prijedlog povukao. Međutim, prosvjedi su se nastavili. Osim u Beogradu, prosvjednici su tijekom ovih dana izlazili na ulice Niša, Čačka, Novog Sada, Kragujevca i još nekoliko gradova. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p><strong>6.40</strong> - Okupljanje demonstranata u nedjelju navečer prošlo je mirno. Pred Skupštinom je bio značajno manji broj demonstranata nego ranije. Dogodio se jedan manji incident kada se jedna djevojka popela stepenicama na ulaz, te vrijeđala policajce</p><p><strong>6. 30 </strong>- Mogao bih se usuglasiti sa onim što nesumnjivo najveći broj građana Srbije osjeća, a to je nesigurnost zbog onoga što neki lideri opozicije rade. Neko vam napada policiju, po dva sata ih tuku motkama, kamenicama, palicama, a što policajci rade, nisu oni baletani, moraju uzvratiti. Huligani su uletjeli čak u skupštinu, stalno smo se povlačili, tukli su te ljude i gađali ih, a sve su to najavili mnogo ranije - rekao je predsjednik Srbije <strong>Aleksandar Vučić </strong>u emisiji Pink televizije. </p><p>- Obećao sam mir i stabilnost i tako će biti, huligani nikad neće moći da pobijediti, stalo nam je do demokracije, to su malobrojni protesti. Dovedete 4.000 ljudi, što je to? Ljudi su nervozni, ja to razumijem, sve te pozicije i frustracije razumijem. U posljednjem trenutku ako morate intervenirati rekao sam policiji. Užasan je pad brojeva u cijelom svetu. Garantiram vam da će biti bolje u Srbiji. Govorim o brojevima MMF-a bit ćemo najbolji u Europi, neće biti smanjenja penzija i plaća u javnom sektoru. Ako uspijemo sačuvati stabilnost do kraja godine, imat ćemo rast, ja vam ozbiljno govorim - rekao je predsjednik Srbije.</p>