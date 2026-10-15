Vučić opet cmolji: Nitko se nikada nije tako miješao u izbore kao Hrvatska

Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, prenijela je agencija Tanjug. Vučić je za televiziju B92 rekao da je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u izbore u Srbiji, dodavši da je to trebalo učiniti "možda tisuću puta do sada".

"Važno je da ostane trag da smo znali da se Hrvatska najotvorenije miješala u naš izborni proces. Dakle, uputili smo prosvjednu notu. Samo da kažemo: nijedna se zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao Hrvatska u naše. Nikada. Mislim da bi to ljudima trebalo mnogo toga pokazati, predstaviti i prikazati", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je u srijedu prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti se, kako navodi Radio-televizija Srbije (RTS), ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji.

Istaknuta je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. Prema izvješću RTS-a, u noti se naglašava da takvi postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima.

Prema vijesti objavljenoj na portalu Večernjih novosti, prosvjedna nota upućena je zbog najgrubljeg miješanja u izbore u Republici Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, koje se odnosi na unutarnje političke prilike u Srbiji. Provladin tabloid Informer, koji izravno podržava Vučićevu kampanju, objavio je i tvrdnje o sadržajima u hrvatskim medijima. "Da se hrvatski mediji ne prestaju baviti Aleksandrom Vučićem pokazuju podaci da su u razdoblju od 15. kolovoza do 15. listopada 2026. godine evidentirana čak 6282 medijska priloga i objave u kojima se spominje", piše na svom portalu Informer.

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za 25. listopada, a za 250 mandata u državnom parlamentu u utrci je 18 izbornih lista na kojima je ukupno 2.148 kandidata.

